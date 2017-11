트럼프, 아베와 라운딩 영상 게재 “멋진 사람!”

사진=트럼프 트위터

아베가 운전하는 골프카트를 타고 이동하는 트럼프. 사진=AP연합

[헤럴드경제=조범자 기자] 일본을 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령이 아베 신조 일본 총리와의 두번째 골프회동을 마쳤다. 트럼프 대통령은 라운딩 영상을 트위터에 올렸고 아베 총리는 “좋은 시간을 보냈다”고 했다.5일 NHK 등 일본 언론에 따르면 트럼프 대통령은 이날 오전 일본 도착 후 도쿄도 요코타 미군기지에서 미군 대상으로 연설한 뒤사이타마 현 가스미가세키CC로 향했다. 지난 2월 이어 아베 총리와 두번째 골프회동을 하기 위해서다.트럼프 대통령은 아베 총리와 반갑게 인사를 주고받은 뒤 클럽하우스로 들어가 오찬을 함께했다. 메뉴는 미국산 쇠고기가 들어어간 햄버거였고, 이를 통해 무역문제를 논의할 가능성도 있는 것으로 분석된다고 AFP통신이 보도했다.미·일 정상은 ‘도널드&신조: 동맹을 더욱 위대하게’(Donald and Shinzo: Make Alliance Even Greater)라고 적힌 흰색 모자에 함께 서명했다. 트럼프의 정치 슬로건 ‘미국을 다시 위대하게’(Make America Great Again)를 떠올리게 하는 문구다.두 정상의 골프회동에는 세계랭킹 4위의 일본인 골퍼 마쓰야마 히데키가 함께 했다. 첫 홀 티샷 순서는 트럼프-아베-마쓰야마였다고 니혼게이자이는 보도했다.트럼프 대통령은 라운딩 도중 영상을 트위터에 올리기도 했다.트럼프 대통령은 자신의 샷 영상을 올린 뒤 “아베 총리와 마쓰야마 히데키와 골프를 치는 중이다. 멋진 두 사람!(Playing golf with Prime Minister Abe and Hideki Matsuyama, two wonderful people!)”이라는 글을 올렸다.트럼프 대통령은 골프회동을 마친 뒤 오후 2시 55분께 전용 헬기를 이용해 골프장을 떠났다. 오찬 시간을 포함해 약 3시간 가깝게 시간을 보낸 것으로, 지난 2월 골프회동보다는 짧은 시간이었던 것으로 관측된다.아베 총리는 골프회동을 마친 뒤 기자들에게 “날씨가 정말 좋았고 클럽에서도 따뜻한 환영을 받았다. 트럼프 대통령도 크게 좋아해주신 것같다. 나도 정말 즐거웠다”고 말했다.아베 총리는 이어 “골프장에서는 골프 특유의 이야기로 활기를 띨 수 있다. 서로 편안한 속마음을 이야기할 수 있는데, 이 가운데이런저런 어려운 화제도 가끔 끼워넣으면서 얘기를 할 수 있었다고 생각한다”고 전했다.양국 정상은 도쿄의 철판구이 전문점에서 트럼프가 좋아하는 와규 스테이크로 소수만 함께하는 비공식 만찬을 가질 계획이다.다음날인 6일에는 아키히토(明仁) 일왕과 면담한 뒤 아베 총리와 도쿄 모토아카사카(元赤坂)의 영빈관에서 미일 정상회담을 열고 이후 1977년 북한에 납치된 요코타 메구미(橫田 めぐみ)의 부모와 만날 계획이다. 저녁에는 아베 총리 주재의 정상 만찬이 예정돼 있다.