밀리언셀러 슈퍼루키 워너원의 단독 컴백쇼 생방송

[헤럴드경제=서병기 선임기자]데뷔 앨범으로 국민 그룹 반열에 오른 슈퍼 루키 워너원(Wanna One)이 단독 컴백쇼를 펼친다.Mnet은 오는 13일 저녁 7시, 워너원 컴백쇼 ‘COMEBACK WANNAONE [Nothing Without You]’을 Mnet과 tvN에서 공동 생방송 한다고 밝혔다.같은 날 데뷔 앨범인 투비원 프리퀄 리패키지 앨범 ‘1-1=0 (Nothing Without You)’로 전격 컴백하는 워너원의 본격적인 앨범 활동이 컴백쇼에서 시작된다.고척스카이돔 2만여 석을 가득 채운 데뷔 쇼콘부터 데뷔 앨범 밀리언셀러 기록, 데뷔 3개월 만의 단독 컴백쇼까지 워너원의 모든 행보가 역대급이다.‘COMEBACK WANNAONE [Nothing Without You]’는 워너원만의 콘텐츠로 60분 동안 꾸려진다. 13일 발매되는 투비원 프리퀄 리패키지 앨범 타이틀 곡의 무대가 컴백쇼에서 최초 공개된다.앞서 불안하고 반항적인 청춘의 모습을 담은 WANNA Ver.과 한 장의 가족 사진 같은 모습을 담은 ONE Ver. 두 가지의 상반된 앨범 커버 이미지가 공개돼 앨범과 신곡에 대한 궁금증이 한껏 고조되고 있는 상황이다. 워너원이 어떤 음악과 무대로 돌아올지, 13일 저녁 ‘COMEBACK WANNAONE [Nothing Without You]’에서 처음으로 확인할 수 있다.워너원 멤버들의 끼와 매력을 가득 담은 컴백쇼 단독 스페셜 영상들도 놓칠 수 없는 볼거리다. 기다려준 팬들을 향한 마음을 담은 이벤트와 컴백쇼를 위해 밤낮없이 준비한 특별 무대가 영상으로 공개될 예정이다. 서로를 향해 쏟아낸 유쾌한 폭로전과 신곡 뮤직비디오 촬영 현장의 뒷 이야기 등 워너원 멤버들의 리얼 케미가 가득한 영상들도 ‘COMEBACK WANNAONE [Nothing Without You]’를 채운다.화제와 관심의 중심에 선 워너원의 단독 컴백쇼, ‘COMEBACK WANNAONE [Nothing Without You]’은 컴백 당일인 11월 13일(월) 저녁 7시 Mnet과 tvN에서 생방송된다./wp@heraldcorp.com