아모레퍼시픽, ‘2017 핑크런 서울대회’ 열었다

[제공=아모레퍼시픽]2017 핑크런 서울대회에서 참가자들이 달리고 있는 모습

[제공=아모레퍼시픽]2017 핑크런 서울대회에서 노동영(좌측) 한국유방건강재단 이사장, 이성경(가운데) 라네즈모델, 배동현(우측) 아모레퍼시픽그룹 사장과 일반인 참가자들이 유방자가검진 슬로건 ‘아리따운 내가슴애 333’을 외치고 있는 모습.

[헤럴드경제=장연주 기자] 유방건강에 관한 유용한 정보를 제공하고 자가검진의 중요성을 알리기 위해 한국유방건강재단이 주최하고 ㈜아모레퍼시픽이 주관한 ‘2017 핑크런’의 서울대회가 지난 15일 서울 여의도공원에서 1만여명이 참가한 가운데 성황리에 개최됐다.올해로 17년째를 맞이한 핑크런은 매년 전국 5개 지역에서 개최되는 러닝 축제이자 국내 최대 핑크리본캠페인 행사다. 올해 초 시민공모를 통해 기존의 ‘핑크리본 사랑마라톤’에서 ‘핑크런’으로 새 이름을 찾았다. 2001년부터 지난해까지 약 29만9000여 명의 참가를 통해 총 32억원이 넘는 기부금을 한국유방건강재단에 전달하며 건강한 나눔문화 확산에도 기여하고 있다. 대회 참가비 1만원 전액은 한국유방건강재단에 기부돼 유방암 환자의 수술비 지원 및 검진사업에 사용된다.이날 핑크런 서울대회에 참가한 1만여 명은 출발에 앞서 생활 속 유방 자가검진 슬로건 ‘아리따운 내 가슴애(愛) 333’을 다 함께 외치며 유방 자가검진 의지를 다졌다. 이는 양쪽 가슴에 매월 생리가 끝난 ‘3’일 후, ‘3’개의 손가락을 펴고, ‘3’개의 원을 그려 자가검진을 실천함으로써 조기 발견시 90% 이상의 완치율을 보이는 유방암의 조기 발견과 치료를 도모하기 위해 2013년 선포한 것이다.여의도공원에서 출발해 10km, 5km 코스를 완주한 참가자들은 유방 자가검진 강좌, 무료 유방암 검진 및 상담 등 유방건강 관리에 유용한 정보를 익혔다. 아울러 핑크리본캠페인의 후원브랜드인 헤라(HERA)의 메이크업 서비스, 아리따움의 피부 진단 서비스 등 다양한 부대행사를 즐기며 온 가족이 함께 건강한 아름다움을 생각해보는 의미있는 자리로 펼쳐졌다.노동영 한국유방건강재단 이사장은 “유방암은 조기에 발견하면 조기 치료를 통해 완치가 가능하므로 유방자가검진법 ‘아리따운 내 가슴애(愛) 333’을 실천하는 것이 중요하다”며 “한국유방건강재단은 앞으로도 아모레퍼시픽과 함께 여성의 건강한 아름다움을 위한 활동을 지속적으로 확대해 나갈 것” 이라고 말했다.한편 아모레퍼시픽은 더 아름다운 세상 ‘A MORE Beautiful World’를 만들어가기 위한 사회공헌 약속(commitment)인 ‘20 by 20’를 올해 발표했다. 아모레퍼시픽은 2017년부터 2020년까지 여성 20만명의 건강과 웰빙, 경제적 역량 강화를 지원해 전세계 여성의 삶을 아름답게 하는데 기여하고자 한다. 특히 올해 8월 아모레퍼시픽은 유엔의 SDGs(지속 가능 발전 목표)를 위한 ‘EWEC(Every Woman Every Childㆍ유엔의 여성과 아동, 청소년을 위한 글로벌 무브먼트)’에 동참하는 기업으로 선정돼 더 큰 힘과 지지를 받게 됐다. 앞으로도 아모레퍼시픽은 핑크리본 캠페인, 메이크업 유어 라이프 캠페인, 희망가게, 뷰티풀 라이프 등을 바탕으로 매년 최소 70억원, 5만명을 지원할 계획이다.