저커버그 ,페이스북 지분 최대 14조원 매각…'정치 야심'에 순풍

[헤럴드경제=이슈섹션] 소셜미디어 페이스북의 주가가 급등한 덕택에 최고경영자(CEO)인 마크 저커버그가 경영권을 방어하면서도 정치적 야심을 포기하지 않을 수 있게 됐다.25일 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 저커버그는 지난 22일(이하 현지시간) 자신의 페이스북 계정에 올린 글에서 “페이스북 주식 3,500만∼7,500만 주를 향후 18개월에 걸쳐 팔 계획”이며, 매각 자금은 자신이 세운 자선단체에 조달될 것이라고 밝혔다.저커버그가 팔기로 한 주식은 현재 가치로 60억∼128억 달러(약 6조7,000억∼14조5,000억 원)에 달한다.이 같은 계획은 저커버그가 현재 지분 구조에서 주식을 매각해도 페이스북 경영권을 지키는 동시에 자신의 자선단체에 충분한 자금을 조달할 수 있을 것이란 계산에서 나온 것으로 풀이된다.저커버그는 부인 프리실라 챈과 2015년 자선단체 ‘챈 저커버그 이니셔티브’를 설립하고 자신의 재산 중 99%를 기부하겠다고 밝히면서 IT 업계를 넘어 정계로 행보를 넓히려는 것 아니냐는 뒷말을 낳았다.당시 저커버그는 지분을 매각한 뒤에도 페이스북 지배권을 지키겠다는 속셈에서신주 발행이라는 강수를 추진해왔으나 주주의 거센 반대에 부딪혀 1년 넘게 표류해왔다.그러나 지난 1년 6개월에 걸쳐 페이스북 주가가 50% 넘게 오른 덕택에 저커버그는 신주 발행이라는 카드를 철회하게 됐다.저커버그는 “프리실라와 나는 지구촌 현안에 대응하기 위해 우리의 역할을 다할책임을 느낀다”면서 “이 때문에 지난해 신주 발행 계획을 발표했으나 지금은 우리에게 더 나은 방법이 있다는 생각을 하게 됐다”고 철회 배경을 밝혔다.그는 “이에 따라 페이스북 이사회에 신주 발행안 철회를 요청했으며, 이사회가 이를 받아들였다”고 덧붙였다.페이스북은 22일 이러한 내용을 증권 시장에 공시했다.저커버그가 보유한 페이스북 의결권은 59.7%로, 보통주 A주(Class A)에 비해 의결권이 10배에 달하는 B주(Class B) 중 86%를 갖고 있다.페이스북 이사회는 의결권이 없는 C주를 발행해 저버커그의 지배력을 방어하고자 했지만 주주 중 일부는 “불공정 거래”라고 주장하며 지난해 신주 발행에 반대하는 소송을 냈다.이에 따라 저커버그는 이번 주 델라웨어 주 형평법 법정에 서야 할 예정이었지만 신주 발행안 철회에 따라 법정 다툼도 종결짓게 됐다.페이스북의 이번 행보에 따라 미국 실리콘밸리에서 IT 창업주와 주주 간 힘겨루기에도 영향을 받게 됐다고 FT는 진단했다.뉴욕대(NYU) 스턴경영대학원의 스콧 갤러웨이 교수는 페이스북 사례를 통해 IT 기업들이 창업주의 영향력을 키우는 방향으로 주식 구조를 바꾸는 게 한층 어렵게 됐음을 볼 수 있다고 진단했다.우버, 에어비앤비 등이 향후 몇 년 안에 증시 상장을 추진하고 있으며, 이들은 의결권 없는 주식 발행안을 재검토할 가능성이 있다고 FT는 덧붙였다.onlinenews@heraldcorp.com