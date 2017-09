순천 제일대학교 30대 교수 ‘마르퀴즈 후즈후’ 인명사전 등재

이 곳에서 발간하는 후즈 후 인더월드는 정치,경제,사회,종교,과학,예술 등 각 분야에서 매년 세계적 인물 5만여 명을 선정해 프로필과 업적을 등재하고 있다.



마르퀴즈 후즈 후는 미국인명정보기관(ABI), 영국 케임브리지 국제인명센터(IBC)와 함께 세계 3대 인명사전을 발행하는 곳으로, 100년이 넘는 역사를 자랑한다.

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 세계 3대 인명사전 중 하나인 ‘2018 마르퀴즈 후즈 후 인더월드(Marquis Who’s Who in the world)’에 순천 제일대학교 고영진 교수(35.전기자동화과)가 등재됐다.7일 제일대학에 따르면 고영진 교수는 전기기기의 고장진단 분야에서의 다수의 우수논문을 국제학술지에 게재해 왔으며, 그 연구를 통해 공로를 인정받아 2018년도판에 이름이 실렸다.