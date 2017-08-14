  • 페이스북
  • 트위터
  • 카카오스토리
메뉴 열기
메뉴 닫기

  • 최신기사

  • [인사] 교육부 外

  • 기사입력 2017-08-14 07:27 |이원율 기자
  • 축소
  • 확대
  • 메일공공유
  • 프린트
  • 페이스북공유
  • 트위터공유
  • 카카오스토리공유
▶교육부 ▷교육혁신추진단 지원근무 서기관 박형식 ▷교육부 서기관 강종부 ▷교육부 서기관 박상신 ▷광주교육대학교 총무과장 서기관 류민수 ▷기획조정실 행정사무관 민병성 ▷학교정책실 행정사무관 황혜경 ▷평생직업교육국 행정사무관 김상훈 ▷기획조정실 행정사무관시보 최준하 ▷대변인실 수습근무 행정사무관시보 박채연 ▷대학정책실 수습근무 행정사무관시보 유가희 ▷대변인실 행정사무관 이주환 ▷교육혁신추진단 지원근무 교육연구사 최경식

▶국민권익위원회 <서기관 승진> ▷창조기획재정담당관실 박은령 ▷운영지원과 박홍상 ▷경찰민원과 황준환 ▷보호보상과 안문주 ▷행정심판총괄과 김용호 ▷사회제도개선과 유장석

▶방송통신위원회 <국장급 승진> ▷2018평창동계올림픽대회조직위원회 미디어운영국장(파견) 양한열

▶경상북도 <승진> ▷의회사무처장 김중권 ▷건설도시국장 양정배 ▷동해안발전본부장 김경원 ▷공항추진기획단장 장선중 ▷청정에너지산업과장 정희석 ▷글로벌통상협력과장 박찬우 ▷새마을봉사과장 조광래 ▷관광진흥과장 김헌린 ▷노인효복지과장 하경미 ▷도시계획과장 정현표 ▷행정보건복지수석전문위원 김상우 ▷농업기술원 총무과장 엄태수 ▷경북도립대학교 행정사무국장 이주현 ▷산림자원개발원장 김완식 ▷경제자유구역청 파견 도국량 ▷대구경북연구원 파견 김성출 ▷환경안전과장 남기주 ▷산림환경연구원장 이광선 ▷식품의약과장 이정기 ▷자연재난과장 김정수 ▷농촌개발과장 김두하 ▷균형발전사업단장 노훈탁 ▷경제자유구역청 파견 이상천 ▷청사운영기획과장 전규영 ▷예산담당관 직무대리 김일곤 ▷사회재난과장 직무대리 정중태▷일자리경제교통단장 직무대리 박재구 ▷체육진흥과장 직무대리 한재성 ▷장애인복지과장 직무대리 김순진 ▷독도정책관 직무대리 전영하 ▷농업자원관리원장 직무대리 천정창 ▷어업기술센터소장 직무대리 강석훈 ▷농업기술원 농업환경연구과장 권태룡 <전보> ▷혁신법무담당관 김유철 ▷안전정책과장 김동진 ▷문화융성사업단장 신기훈 ▷환경정책과장 전종근 ▷건설소방수석전문위원 오재관 ▷보건환경연구원 총무과장 이성해 ▷FTA농식품유통대책단장 임주승 ▷남부건설사업소장 박호식 ▷건축디자인과장 강성식 ▷북부건설사업소장 배만규

▶한국방송공사(KBS) ▷광주방송총국 보도국장 지창환 ▷춘천방송총국 편성제작국장 김선일 ▷춘천방송총국 보도국장 이영일
많이 본 기사
많이 본 기사리스트
순번 기사텍스트 기사이미지
1 [리얼푸드]전문가가 알려주는 뱃살제거 1... [리얼푸드]전문가가 알려주는 뱃살제거 1...
2 ‘국민의당 탈당’ 김희경, 안철수에 “1... ‘국민의당 탈당’ 김희경, 안철수에 “1...
3 [날씨 & 라이프]남부 최대 200㎜ 비…기온... [날씨 & 라이프]남부 최대 200㎜ 비…기온...
4 방송인 허수경 3번째 남편은 공지영 전 남... 방송인 허수경 3번째 남편은 공지영 전 남...
5 [리얼푸드]‘우유ㆍ치즈 말고도 많아요’... [리얼푸드]‘우유ㆍ치즈 말고도 많아요’...
이슈 & 토픽
이슈 n 토픽
텍스트 이미지
심은하 목격…“조용히 잘 지낸다” 심은하 목격…“조용히 잘 지낸다”
법원 “유병언 신고자, 포상 5억 못... 법원 “유병언 신고자, 포상 5억 못...
법원 “유병언 신고자, 포상 5억 못... 법원 “유병언 신고자, 포상 5억 못...
핫이슈 아이템
100% 무료 만화
포토슬라이드
  • 섹시함의 끝!~~사람이야?~ 조각이야?~~
    섹시함의 끝!~~사람이야?~ 조각이야?~~
  • 피겨요정 아찔연기 어디까지~~
    피겨요정 아찔연기 어디까지~~
  • 스텔라~ '숨겨진 '볼륨감'~ '매혹적 비키니 자태'~~
    스텔라~ '숨겨진 '볼륨감'~ '매혹적 비키니 자태'~~
  • 올림픽 미녀들~~~ 파워풀~ 건강미~
    올림픽 미녀들~~~ 파워풀~ 건강미~
핫 클릭
비즈링크
연예ㆍ스포츠
헤럴드경제
(주)헤럴드|주소 : 서울시 용산구 후암로4길 10 헤럴드스퀘어|제호 : 헤럴드경제|인터넷신문등록번호 : 서울 아03710
등록일자 : 2015.04.28|발행인ㆍ편집인 : 권충원|청소년보호책임자 : 신창훈|대표전화 : 02-727-0114
Copyright Herald Corporation. All Rights Reserved. 모든 기사(콘텐츠)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전제/복사/배포 등을 금지합니다.