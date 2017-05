KEB하나은행, 인기 캐릭터 ‘무민’ 저금통 증정

[헤럴드경제=강승연 기자]KEB하나은행(은행장 함영주)이 금융권 최초로 핀란드의 국민 캐릭터인 ‘무민(Moomin)’과 콜라보 이벤트에 나선다고 15일 밝혔다.KEB하나은행은 ‘무민’과 생활감성 쇼핑채널 ‘텐바이텐’과 제휴를 맺고 한정판 ‘무민 코인뱅크’(저금통)를 증정한다.‘무민 코인뱅크’는 KEB하나은행과 무민이 공동 디자인 개발을 통해 제작한 첫 아이템으로 6월 말까지 이벤트 대상 적금 중 한 가지 이상 가입한 고객 3만명에게 선착순으로 무료 증정한다 .이벤트 대상 적금은 하나머니세상 적금, 하나멤버스 주거래 우대적금, 행복 Together 적금, 주택청약종합저축, 오늘은 얼마니? 적금 등 총 5개 상품이다 .이벤트 기간 중 대상 적금 가입 후 텐바이텐을 통해 무민 코인뱅크를 신청하면 원하는 주소지로 무료로 배송된다.KEB하나은행 생활금융 R&D 센터 관계자는 “욜로(YOLOㆍYou Only Live Once) 라이프 스타일을 추구하는 키덜트 손님을 위해 무민과 금융권 최초의 콜라보 이벤트를 준비했다”며 “문화 트렌드로 자리 잡고 있는 캐릭터를 포함한 다양한 비금융 업종과의 전략적 제휴를 통해 손님에게 더 큰 기쁨과 만족을 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.spa@heraldcorp.com