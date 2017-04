‘코코앤코’, 접근성이 좋은 카카오스토리로 소비자들과 함께 호흡

[헤럴드경제] 2014년부터 모바일 쇼핑몰을 운영하며 깔끔하고 고급스러운 명품스타일의 여성 의류를 선보이고 있는 코코앤코 이연실, 이일주 공동대표가 오는 4월 말부터 All In One 제품이자 고품격 에스테틱 브랜드 베스트이노베이션의 대표 상품인 코페르 세럼과 프리미엄 코페르 비누를 코코앤코 회원들에게 선보이겠다고 밝혀, 주목을 받았다.

젊은 여성들의 원피스 및 팬츠, 수제화 등을 주력으로 자체제작 상품을 카카오스토리 채널에 선보이고 있는 ‘코코앤코’는 이번 봄, 매혹의 화장품으로 불리는 코페르를 채널에 공급하기로 결정하며 소비자들을 위한 더욱 세심한 마케팅을 펼쳐나간다는 계획이다.



한편, 소비자 참여형 SNS마케팅을 기반으로, 뛰어난 제품력만을 전면에 내세워왔던 베스트이노베이션 채윤석 대표는 화장품 샘플 체험부터 시작하여 소비자들과의 소통창구로 접근성이 좋은 카카오스토리 및 채널을 선택하여 소비자들의 의견을 더욱 귀 기울여 듣는 방식으로 사업을 진행시키고 있다.

이미 코페르 제품에 대한 생생한 후기 및 의견들은 점점 입소문을 타고 전국으로 퍼져있는 상황이며 특히 프리미엄 코페르 클렌징 비누의 경우, 출시 보름 만에 프리미엄 온라인 비누시장에서 1차 생산품의 전량 완판을 기록하며 주목을 받기도 했다. 채 대표는 “코페르 론칭 초기부터 설정한 기획과 마케팅 포인트, 파트너사들과의 끈끈한 관계로 브랜드의 힘을 차츰 키워나가겠다.”며 포부를 밝혔다.



정명우 기자 / andyjung79@heraldcorp.com