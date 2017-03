헝그리앱, 인기 모바일게임 쿠폰 무료 지급 이벤트 실시

모바일게임 1위 커뮤니티 헝그리앱은 파릇한 새싹이 돋는 봄을 맞아 마련한 이벤트 '자라나라! 새싹새싹!'을 오는 28일까지 실시한다.헝그리앱이 준비한 이벤트 '자라나라! 새싹새싹!'은 3월 28일까지 홈페이지 내 특설 페이지에서 참여 가능하다. 헝그리앱 5레벨 이상의 유저라면 누구나 이벤트 기간 내에 작성한 게시물 하나당 새싹이 하나씩 주어지며, 새싹은 하루 최대 3개씩 총 20개까지 얻을 수 있다.획득한 새싹은 '모두의 마블 for Kakao', '쿵푸팬더3 for Kakao', '아덴', '쿠키런: 오븐브레이크', '놀러와 마이홈 for Kakao', '가디스', '천군', '표류소녀' 등 70여 종의 인기 게임 쿠폰과 교환할 수 있다. 게임 쿠폰은 선착순으로 발급되며, 쿠폰이 모두 소진되었을 시에는 새싹만 획득 가능하다.게임 쿠폰 외에도 모은 새싹 개수에 따라 추첨을 통해 총 300명에게 추가 밥알 포인트를 제공한다. 5개, 10개, 15개 이상 새싹을 모은 유저로 나눠 각각 추첨을 진행, 분류 당 100명씩 선정해 밥알 300, 500, 1,000포인트를 증정하며, 새싹 20개를 전부 모은 유저 가운데 추첨을 통해 선정된 행운의 한 명에게는 밥알 50,000포인트를 지급할 예정이다.헝그리앱 관계자는 "마켓 순위 상위권에 위치한 인기 게임들의 쿠폰은 이벤트가 시작하자마자 무서운 속도로 소진되고 있다"며, ""커뮤니티에 글만 남겨도 참여할 수 있는 아주 간단한 이벤트이니 꼭 참여하시어 저희가 마련한 혜택을 모두 가져가시기 바란다"고 전했다. 이벤트에 관한 보다 자세한 사항은 특설 페이지(https://goo.gl/ncS0QU)에서 확인 가능하다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com