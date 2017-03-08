[인사] 국무조정실ㆍ국무총리비서실 外

▶국무조정실ㆍ국무총리비서실 <부이사관 승진> ▷기획총괄과장 심종섭 ▷규제정책과장 송민섭 ▷사회정책총괄과장 김달원 <서기관 승진> ▷일반행정정책관실 문유진 ▷재정금융기후정책관실 한아름 ▷민정민원비서관실 김양욱 ▷공보기획비서관실 최병근 ▷정무기획비서관실 강효성
▶서울시 <2급 승진> ▷인재개발원장 정연찬
▶식품의약품안전처 <부이사관 승진> ▷의약품안전국 마약정책과 강석연 <서기관 승진> ▷의약품안전국 김일수 ▷의료기기안전국 오영진 ▷식품의약품안전처 오운환 <기술서기관 승진> ▷식품안전정책국 최용훈 ▷기획조정관실 오정원 ▷소비자위해예방국 박종필
▶병무청 <부이사관 승진> ▷기획재정담당관 권병태 ▷운영지원과장 정창근 ▷병역판정검사과장 김용무
▶한국방송광고진흥공사 <상임이사> ▷전무이사 민원식 ▷광고진흥본부장 김성규 ▷미디어사업본부장 윤백진 ▷광고영업본부장 성낙종
▶MBC ▷MBC플러스 대표이사 사장 권재홍 ▷〃 부사장 정호식 ▷〃 이사 김영삼
▶한국국제협력단 ▷글로벌사업이사 설경훈
▶한국인터넷기업협회 ▷회장 한성숙
▶계명대동산의료원 ▷병원장 송광순
▶칠곡경북대병원 ▷진료처장 최병호 ▷사무국장 김재성 ▷기획조정실장 김종광 ▷교육연구실장 양정덕
▶KTB투자증권 <전무 신규선임> ▷Financial Market 본부장 김세훈
▶대상(주) ▷식품BU장 임정배