[출처=엠마스톤 공식 인스타그램]

[헤럴드경제]영화 라라랜드로 제89회 미국 아카데미영화상 시상식에서 여우주연상을 수상한 엠마 스톤이 인스타그램에 수상 소감을 남겼다.엠마 스톤 공식 인스타그램에 따르면 그는 “Dreams really do come true”라고 짤막한 소감을 전했다.사진에는 지난해 아카데미영화상 남우주연상을 받은 레오나르도 디카프리오가 감격스런 표정의 엠마 스톤 옆에 서 있는 모습이 담겼다.엠마 스톤은 뮤지컬 영화 ‘라라랜드’에서 할리우드와 연기에 대한 열정으로 가득 찬 배우 지망생 미아역을 맡았다.‘라라랜드’는 배우 지망생과 재즈 피아니스트를 통해 꿈을 좇는 청춘의 열정과 사랑을 그린 뮤지컬 영화다.엠마 스톤은 이 역할을 위해 오랫동안 철저히 준비해 노래와 탭댄스, 왈츠까지 완벽하게 소화해내며 지난해 베니스영화제 여우주연상을 받았다.이어 올해 1월 미국 배우조합(SAG) 시상식에서 여우주연상 영예를 안았고, 영국영화TV예술아카데미 시상식에서도 여우주연상을 가져가는 등 각종 트로피를 휩쓸었다.