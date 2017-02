‘더불어민주당 선거인단’ 광고 NYT 인터내셔널판에 실려

[사진제공=123rf]

[헤럴드경제=윤혜정 인턴기자] 더불어민주당의 대통령 후보자 선출을 위한 선거인단 모집 광고가 미국 최대 일간지인 뉴욕타임스에도 실려 이목을 끌고 있다.뉴욕타임스 2월 22일 자 인터내셔널판 7면(WORLD면) 하단에는 한글과 영어를 혼용해 ‘대한민국 주권자인 당신이 할 일은 더불어민주당 경선에 5분을 쓰겠다고 결심하는 것’이라는 광고가 실렸다.이 광고는 속초에 사는 일반인 정연석 씨가 개인적으로 올린 것이다.광고는 뉴욕타임스 7면 한 페이지 중에 절반을 차지하고 한국뿐만 아니라 중국, 일본, 호주, 동남아시아 등 전역으로 전파될 것이다.정 씨는 광고에서 “민주당 대통령 경선이 대한민국 미래를 결정한다”면서 “예선이 본선(This open primary election will be the main event)”이라고 강조했다.더불어민주당의 경선 후보자로는 문재인 전 민주당 대표, 안희정 충남지사, 이재명 성남시장 등으로 지지율이 60%에 육박하면서 어느 때보다 치열한 접전이 펼쳐지고 있다. 이에 광고는 최종 대통령 후보를 선출하는 선거인단의 중요성에 대해 설명한다.정 씨는 ‘5-5-5룰’을 광고에서 강조하며 재외국민들에게 민주당 선거인단 참여를 적극 독려했다. 이 룰은 민주당 선거인단 신청에 드는 5분으로 대한민국의 5년을 결정하며, 어쩌면 민주당 경선에 참여한 5%가 대통령을 결정할지 모른다는 뜻을 담고 있다.이 외에도 선거인단에 참여하는 방법과 절차를 소개했다.강원도 속초에 사는 정 씨는 작은 사업체를 운영하는 40대 후반 CEO이다. 정 씨는 매일경제와의 전화통화에서 “학창시절 4~5명 친구들과의 식사 자리에서 어지러운 현 시국을 걱정하다 십시일반 돈을 모아 민주당 경선 광고를 외국 주요 언론에 광고하자는 뜻을 모았다”고 밝혔다.그는 “20대 때 집회에 나가 돌멩이 한 번씩은 던져봤던 세대인데 50대가 되어서도 현실에 안주하기 보다 대한민국 민주주의를 위해서 무언가 해야겠다는 생각을 공유했다”고 강조했다.정 씨는 헌법재판소 탄핵심판 결정이 나올 것으로 예상되는 3월 10일 이후에 한번 더불어민주당 경선 투표 방법을 담아 뉴욕타임스 광고를 진행할 계획이라고 밝혔다.