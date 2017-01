코레일 전문인력 공개 채용…공인회계사ㆍ IT비즈니스 등 24일까지

[헤럴드경제=정찬수 기자] 코레일은 사업성ㆍ재무 분석, IT 비즈니스ㆍ마케팅, 해외홍보, 디자인서비스를 개선하고자 전문가를 공개 채용한다고 9일 밝혔다.이번 채용은 신규 사업에 대한 재무분석을 강화하고, IT에 기반한 마케팅 변혁에 맞춰 데이터 분석ㆍ비즈니스 기획을 통해 IT 융합형 신사업 추진을 위한 것이다.더불어 해외사업 수주와 적극적인 해외홍보를 위한 통번역(영어) 전문가와 역사ㆍ상업시설 디자인 요소 적용으로 서비스 환경을 개선할 건축디자인 전문가도 채용한다.분야별 채용예정 인원은 공인회계사 5명, IT 비즈니스ㆍ마케팅 전문가 5명, 통번역(영어) 2명, 건축디자인 전문가 1명이다.공모는 이날부터 오는 24일 오후 2시까지다. 입사지원은 코레일 홈페이지를 통해 온라인으로만 가능하다.홍순만 코레일 사장은 “이번 채용은 세계 최고의 철도운영기관으로 도약하기 위한 미래 과제수행에 역점을 둔 것”이라며 “새로운 철도시대를 함께할 우수인재의 많은 지원을 바란다”고 말했다.andy@heraldcorp.com