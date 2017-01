힐튼 남해, 개관 11주 맞아 고객 감사 이벤트

[헤럴드경제=이진용 기자]힐튼 남해 골프 & 스파 리조트(이하 힐튼 남해, 총지배인 예스퍼 바흐 라르센)이 2017년 개관 11주년을 맞아 연중 패키지인 ‘Thank You 패키지’를 선보인다.힐튼 남해는 지난 해 10주년을 축하함과 동시에 월드 트래블 어워드 10년 연속 수상, 월드 골프 어워드 수상 등의 소식을 전하며 한 해를 멋지게 마무리 해 올해에는 고객의 성원에 보답하기 위해 리조트를 만끽 할 수 있는 혜택이 가득한 패키지를 구성했다.‘Thank You 패키지’는 테라스를 겸비한 객실에서의 1박, 조식 뷔페, 더 스파 입장권 그리고 메인 레스토랑 브리즈에서 사용할 수 있는 크레딧(1인당 1만1000원)이 포함하고 있으며 북카페 ‘에이 라운지’와 전문 스파 트리트먼트 시설 ‘더 스파 오아시스’ 11% 할인 쿠폰이 추가로 제공된다.클럽하우스에 1층에 위치하고 있는 브리즈 레스토랑은 남해 바다와 골프 코스가 바라다보이는 빼어난 전망을 자랑하며 오픈 키친 형태로 편안하면서도 스타일리시한 분위기에서 올데이 다이닝을 즐길 수 있는 것이 특징이다.‘Thank You 패키지’는 더스파, 더스파 오아시스, 브리즈 레스토랑, 북카페를 활용할 수 있는 다양한 혜택이 제공 돼 나만의 휴가를 완성하기에 안성맞춤으로 올해 12월 31일까지 예약 가능하다. 가격은 주중 2인 기준 30만원부터 (세금 및 봉사료 포함), 인원ㆍ날짜ㆍ룸타입 요금은 다를수 있다. 예약 및 문의는 전화(055-860-0555)나 홈페이지(www.hiltonnamhae.com)에서 확인할수 있다.jycafe@heraldcorp.com