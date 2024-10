광양시 ‘2024 가을 콘서트’…가수 구창모 등 출연

광양읍 문화예술회관 대공연장

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 오는 24일 저녁 7시 30분 광양읍 문화예술회관 대공연장에서 ‘2024 가을 콘서트’가 열린다.

공연은 스윗피플(리드 보컬 김유하, 바이올린 서여신, 피아노 우리나)은 감미로운 선율을 담아 '고엽', '베사메무쵸' 등의 곡으로 공연의 포문을 열고 가수 나혜진과 진철은 가을밤의 감성을 자극하는 목소리로 관람객들의 마음을 울린다.

성악가 장효원(메조소프라노)과 서지영(테너)은 '살다 보면(뮤지컬 서편제)', '낭만에 대하여', 'All I ask of you(The phantom of the opera)' 등 대중에게 친숙한 곡들을 준비했다.

클래식 공연 뒤에는 트로트 가수 이혜리가 '당신은 바보야' 등의 노래로 관객들의 흥을 돋우고, ‘송골매’의 리드보컬로 활동했던 구창모가 출연해 '어쩌다 마주친 그대', '모두 다 사랑하리', '희나리' 등을 부를 예정이다.

김명덕 광양시청 문화예술과장은 “일상에 지친 시민들이 활력을 재충전할 수 있도록 앞으로도 다채로운 공연을 선보이겠다”고 밝혔다.

공연 관람을 원하는 사람은 오는 14일 오전 10시부터 티켓링크(www.ticketlink.co.kr)에서 온라인 예매를 통해 표를 구매하거나, 광양문화예술회관으로 방문해 예매할 수 있다.

관람권 티켓 가격은 전 좌석 5000원이다. 주최 측은 공연장 주차장이 비좁은 관계로 가급적 대중교통을 이용해 방문해 줄 것을 당부했다.