광주첨단3지구 AI집적단지 내 구축 예정

국내 최대 AI드라이빙 시뮬레이터 첫 공개 시연

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주첨단3지구 인공지능 중심 산업융합 집적단지(AI 집적단지) 내 구축될 국내 최대 규모의 인공지능(AI) 대형 드라이빙 시뮬레이터 주요 장비가 첫 공개 시연됐다.

인공지능산업융합사업단은 23~24일 서울 ㈜이노시뮬레이션 사무실과 경기도 김포 이노팩토리 공장에서 ‘자율 주행 관련 기술 세미나 및 AI 대형 드라이빙 시뮬레이터 VILS 시연회’를 성공적으로 진행했다고 밝혔다.

이번 시연회는 자율주행 관련 산·학·연 전문가 100여 명이 참여했으며, 이들은 실제 차량에 탑승해 자율주행 기술의 다양한 시나리오를 직접 체험했다.

AI 대형 드라이빙 시뮬레이터 ‘VILS’ 장비 시연회는 자율 주행 기술의 활용도를 높이고 지원 기업·기관을 발굴해 자율주행 산업을 활성화하기 위해 진행됐다.

AI 대형 드라이빙 시뮬레이터는 세 가지 주요 장비로 구성돼 있다. 운전자가 차량에 탑승한 상태로 다양한 실제 주행 상황을 가상으로 구현하고 자율주행 기능을 개발‧검증할 수 있는 ‘DILS’ (Driver in the Loop Simulator)와, 실제 차량을 기반으로 주행 테스트가 가능한 ‘VILS’ (Vehicle in the Loop Simulator), 가상 환경을 제공하는 ‘SIL’(Software in the Loop)로 구성된다.

특히 ‘VILS’는 실제와 유사한 도로 주행 환경을 구축하여 차량과 도로 조건, 운전자 교통 시설물, 트래픽 등을 종합적으로 평가할 수 있는 실증 장비다.

AI 대형 드라이빙 시뮬레이터는 과학기술정보통신부, 광주광역시, 정보통신산업진흥원, 인공지능산업융합사업단과 함께 추진 중인 인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성사업의 일환으로 구축된다. 이 장비는 가상 환경 주행 시뮬레이션에서의 주행 데이터 확보와 자율주행 시나리오 기반 자율주행 성능 및 신뢰성 평가 등 종합 성능 테스트를 할 수 있다.

현대모비스, LG전자, 국민대학교, 도로교통공단 등 산·학·연 분야에서 활용에 대한 많은 관심을 밝혔으며, 장비 설치 및 시험 운영 등을 거쳐 2025년 상반기부터 본격 가동할 예정으로 광주 인공지능의 랜드마크가 될 것으로 기대된다.

곽재도 인공지능산업융합사업단장 직무대행은 “자율주행 기술의 발전을 위해서는 다양한 시나리오에서의 안전성이 확보되어야 하므로 자율주행 테스트가 매우 중요하다”며 “이번 시연회를 통해 자율주행 기업들이 많은 관심을 가지게 될 것이며, 앞으로 AI 집적단지 내 드라이빙 시뮬레이터를 활용한 다양한 기술 지원을 제공해 자율주행 산업 생태계를 활성화 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.