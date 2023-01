광주전남 건설노조 “화정아이파크 참사, 근본 대책 필요”

[홍길용의 화식열전] 은행원 ‘백만장자’ 시대…어떻게 가능해졌나

‘백만장자’(millionaire)를 영영사전에서 찾으면 ‘최소 백만달러 이상을 가진 부자’(a rich person who has at least a million dollars)로 풀이된다. 백만 달러면 약 13억원이다. 매년 ‘부자보고서’를 내는 국민은행은 현금성 자산 10억원 이상을 ‘부자’로 정의한다. 퇴직을 하면서 10억원 정도를 손에 쥔다면 백만장자나 부자라 해도 무리가 없을 듯 하다. 은행권의 희망퇴직이 한창이다. 지난 해보다 규모가 더 늘었다고 한다. 그새 임금도 더 올랐으니 올해 퇴직자들이 손에 쥘 액수도 더 늘어날 듯하다. 로또복권 1등 당첨자 못지 않을 가능성이 크다. 지난 해 반기기준 은행권 퇴직금 상위권 수령액을 살펴봤다. 임원이 아니어도 보수가 5억원을 넘으면 상위 5명의 ...

홍길용의 화식열전