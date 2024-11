기업과 금융계, 정부에 저탄소 제품에 대한 수요를 촉진하고 10억 달러 규모의 산업 프로젝트를 가속화할 것을 촉구

바쿠, 아제르바이잔, 2024년 11월 15일 /PRNewswire/ -- 1,000개 이상의 기업과 금융기관을 대표하는 40개 이상의 비즈니스/금융 리더와 연합 단체는 새로운 공개 서한에서, 정부가 세계 최고 탄소 배출 산업의 탈탄소화를 가속화하기 위해 친환경 소재, 화학물질 및 연료에 대한 수요를 촉진하기 위해 긴급히 행동해야 한다고 주장했다[1]. 이를 통해 2030년까지 최대 1조 달러[2] 의 투자를 유치하고 500개 이상의 친환경 산업 플랜트를 건설할 수 있다. 이로써 알루미늄, 시멘트, 화학, 철강, 항공 및 해운 분야에서 향후 10년 동안 1.5°C 상승을 억제하는 데 필요한 탄소 배출 감축이 가능해질 것이다.

New MPP Global Projects Tracker data shows the green industrial pipeline is growing and planned projects represent an investment opportunity of $1 trillion