Xinhua Silk Road: 세계 사물인터넷 박람회 2024, 11일 중국 우시서 개막

-- 스마트 연결의 미래 조명

베이징 2024년 11월 14일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계 사물인터넷(IoT) 박람회(World Internet of Things (IoT) Exposition) 2024가 11일 중국 동부 장쑤성 우시시에서 개막했다. 이번 박람회에선 전 세계 업계 리더와 기업 대표 및 전문가들이 모여 업계 동향을 논의하고 혁신적인 애플리케이션을 시연하는 시간을 가졌다.



Photo shows that Wuxi unveils a national pilot project in intelligent connected vehicles, which aims to create a cohesive mode for car owners, vehicles and cities connection, during the World Internet of Things (IoT) Exposition 2024 held in Wuxi City of east China's Jiangsu Province.