ERCO Korea, 첨단 Experience Centre 공개

-- ERCO가 최근 오픈한 Experience Centre 가 업계 전문가들을 조명 디자인의 미래로 초대한다. 워크숍과 시연, 최신 트렌드에 대한 인사이트를 제공하는 몰입형 공간으로, 건축 프로젝트를 발전시키려는 ERCO의 노력이 엿보인다.

한국, 서울 2024년 11월 14일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계적인 건축 조명 브랜드인 ERCO가 한국지사를 현대적인 최신 시설로 이전한다고 발표했다. 이는 한국 고객에게 탁월한 서비스와 혁신적인 조명 솔루션을 제공하려는 ERCO의 노력을 보여주는 행보다.



Immerse yourself in the world of light at the ERCO Seoul Experience Centre and discover how lighting can elevate your surroundings.