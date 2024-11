Xinhua Silk Road: 중국 동부 우시시 시산구, 투자 유치 행사 개최

베이징 2024년 11월 13일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 동부 장쑤성 우시시 시산구에서 11월 8일 이 지역의 뛰어난 발전 잠재력을 알려 더 많은 투자를 유치하기 위한 투자 촉진 행사가 개최됐다.



Photo shows the project signing ceremony at an investment promotion event held in Xishan District of Wuxi City, east China's Jiangsu Province, Nov. 8, 2024.