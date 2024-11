Xinhua Silk Road: 항저우시 린핑구, 마이크로 드라마 콘퍼런스 개최

-- 고품질 개발 촉진의 일환

베이징 2024년 11월 12일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 11월 5일부터 7일까지 중국 동부 저장성 항저우시 린핑구에서 제2회 마이크로쇼트 드라마 콘퍼런스(Microshort Drama Conference)가 개최됐다. 이 행사에서는 전문가, 업계 리더 및 기업 대표들이 모여 마이크로 드라마 산업의 지속 가능하고 수준 높은 발전을 위한 새로운 길을 모색했다.



Photo shows the 2nd Microshort Drama Conference held during November 5-7, 2024, in Linping district of Hangzhou City, east China's Zhejiang Province.