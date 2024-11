팜 제벨 알리 프로젝트, 2024년 공사 가속: 두바이에서 가장 기대되는 개발 프로젝트가 기록적인 시간 안에 성과 달성

두바이, 아랍에미리트, 2024년 11월 9일 /PRNewswire/ -- 두바이 홀딩(Dubai Holding)의 선구적인 부동산 부문인 두바이 홀딩 리얼 이스테이트(Dubai Holding Real Estate)의 일원 나크힐(Nakheel)은 2024년 팜 제벨 알리(Palm Jebel Ali) 개발에 큰 진전을 이루었으며, 이 프로젝트는 2025년 공사 목표를 맞추기 위해 빠른 속도로 진행되고 있다.

본 개발 마스터플랜은 2023년 5월 아랍에미리트 부통령 겸 총리이자 두바이의 통치자 셰이크 모하메드 빈 라시드 알 막툼(Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum)의 승인을 받았는데 당시 그는 "팜 제벨 알리는 우리의 도시 인프라를 더욱 강화하고 이 도시가 전 세계 최고의 대도시 중 하나로 부상하는 것을 공고히 할 것"이라면서 "이 새롭고 획기적인 프로젝트는 주민들의 삶의 질과 행복을 높이는 데 중점을 둔 전략적 개발 계획을 반영한다"고 말했다.

팜 제벨 알리 지역은 두바이 왕세자, 부총리, 국방부 장관 겸 두바이 행정 협의회 의장 셰이크 함단 빈 모하메드 빈 라시드 알 막툼(Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum)이 제벨 알리 해변의 6.6킬로미터 개발 마스터플랜을 승인하면서 올해 더욱 인정받았다. 이 프로젝트에는 나크힐이 개발할 5킬로미터 길이의 모래 해변과 두바이 지방 정부가 개발할 1.6킬로미터 길이의 맹그로브 해변이 들어 있다.

두바이 홀딩 리얼 이스테이트 최고경영책임자 칼리드 알 말리크(Khalid Al Malik)는 "우리 나크힐은 우리 지도자들의 비전과 국민들의 희망에서 영감을 받아 꿈을 키우는 것을 믿고 있다"면서 "팜 제벨 알리 현장에서 우리가 현재 목격하고 있는 빠른 진전은 우리 주요 파트너십의 큰 성공과 우리의 약속을 이행하기 위한 우리 공동 노력의 증거"라고 말했다.

6km 길이의 새로운 도로 건설, 섬 해양 공사, 준설, 토지 매립, 해변 프로파일링과 모래 공급 등 이 프로젝트를 위한 여러 건의 핵심 계약이 2024년 내내 발주되어 빌라 건설을 직접 지원했다. 이 프로젝트의 첫 8개 프론드는 2025년 1분기까지 빌라 인프라와 토목 공사를 위한 사이트가 준비될 것으로 예상된다.

중요한 것은 이 프로젝트의 첫 6개 프론드에 위치한 초호화 프라이빗 빌라 건설 계약 또한 체결되었으며 2026년 말 완공 예정이라는 사실이다. 최근 나크힐은 두바이 전기수자원청과 팜 제벨 알리에 두 개의 변전소 건설을 위한 파트너십을 발표했다.

동영상: 팜 제벨 알리

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2552884/Nakheel_1.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2552885/Nakheel_2.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2552886/Nakheel_3.jpg?p=medium600

Groundbreaking ceremony of marine works on Palm Jebel Ali with Jan De Nul Dredging LTD