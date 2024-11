엑스탈파이와 시나르 마스, 아태 전역의 AI 혁신을 위한 제휴 체결

싱가포르 2024년 11월 7일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 엑스탈파이(XtalPi, 2228.HK)가 인도네시아의 거대 기업 시나르 마스 그룹(Sinar Mas Group)의 주요 사업 축 중 하나인 시나르 마스 멀티아르타(Sinar Mas Multiartha)와 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했다. 이 획기적인 협력은 아시아 태평양 지역에서 인공 지능(AI) 및 로봇 공학의 미래를 변화시킬 것으로 기대된다. 이번 제휴를 통해 야심 찬 합작 투자 회사를 설립함으로써 엑스탈파이의 최첨단 AI 및 로봇 연구 역량과 시나르 마스 그룹의 광범위한 산업 범위를 통합하여 상업 및 기술 혁명의 발판을 마련할 예정이다.

인도네시아에서 가장 영향력 있고 다각화된 대기업 중 하나인 시나르 마스 그룹은 의료, 광업, 재생 에너지, 물류, 소비재, 화학 및 금융 서비스와 같은 부문에서 독보적인 입지를 구축하고 있다. 아시아 태평양 전역에 걸쳐 탄탄한 공급망과 깊은 시장 침투력을 갖춘 시나르 마스 그룹은 첨단 AI 솔루션을 통해 산업 혁신을 주도하고 이 지역의 경제 지형을 재편할 수 있는 유리한 위치에 있다.



XtalPi announces a strategic partnership with Sinar Mas Group. Ruyu Wang, Representative of XtalPi (left), and Lili Wijata, Director of PT Sinar Mas Multiartha Tbk (right)