이슬람미술관, 모로코의 이슬람 미술 전통을 조사하는 랜드마크적인 전시회 주최

도하, 카타르, 2024년 11월 7일 /PRNewswire/ --이슬람미술관(MIA)은 아틀라스의 화려함: 모로코의 유산을 관통하는 항해를 2025년 3월 8일까지 전시한다. 카타르-모로코 2024 문화의 해의 일환으로 열리는 이 전시회에는 모로코의 역사, 사회, 예술적 표현의 다면적인 이야기와 어떻게 이 것들이 이 나라의 문화를 지금까지 계속 움직이는지를 들려줄 약 200 점의 유물을 공개한다. 개막 리셉션에는 카타르 박물관 및 문화의 해 이니셔티브 의장인 셰이카 알 마야사 빈트 하마드 빈 칼리파 알 타니(Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Bin Khalifa Al Thani)여사와 모로코의 랄라 하스나(Lalla Hasna) 공주가 참석했다.

Splendours of the Atlas: A Voyage Through Morocco’s Heritage installation image. Courtesy of Qatar Museums.