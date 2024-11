시노펙, 제7회 중국국제수입박람회에서 포럼 세션 개최

-- 38개 파트너사와 409억 달러의 구매 계약 등 7번의 CIIE 세션을 통해 총 2850억 달러 규모 계약 체결

상하이, 2024년 11월 6일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국석유화학[http://www.sinopec.com/listco/en/ ] (HKG: 0386, 이하 '시노펙')이 상하이에서 열린 제7회 중국국제수입박람회(China International Import Expo, CIIE 2024)에서 '글로벌 에너지 파트너십 구축(Building Global Energy Partnerships)'을 주제로 포럼과 계약 체결식을 개최했다. 11월 5일부터 10일까지 열리는 이 박람회는 글로벌 에너지 전환과 개방형 친환경 저탄소 생태계 조성에 초점을 맞춘다.



Sinopec signed purchasing contracts with 38 partners from 18 countries at CIIE 2024, which totaled US$40.9 billion, including 27 products from 10 major categories, including crude oil, chemicals, equipment, materials, consumer goods and more.