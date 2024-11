지금 당장 휴가가 필요해: 엘사 파타키와 크리스 헴스워스가 익스피리언스 아부다비와 협력

아부다비, 아랍에미리트, 2024년 11월 6일 /PRNewswire/ -- 할리우드 커플 엘사 파타키(Elsa Pataky)와 크리스 헴스워스(Chris Hemsworth )가 익스피리언스 아부다비(Experience Abu Dhabi)와 협력하여 풍부한 문화, 모험, 평화로운 탈출, 놀라운 날씨와 모든 종류의 여행객이 자신만의 페이스로 즐길 수 있는 끝없는 경험을 결합한 이 도시의 모든 것을 공유했다.

2년간의 이 파트너십은 두 사람이 촬영 세트장에 등장해 절실하게 필요한 휴가를 꿈꾸는 모습이 담긴 캠페인 영상과 함께 발표되었다. 코미디와 액션을 섞은 이 영상에서 이 커플은 휴식이 필요하다는 데 동의하며, 모든 것을 갖춘 여행지 아부다비에서 경험할 수 있는 행복한 순간들을 상상한다.

엘사는 가족을 최우선으로 생각한다면서 "가족 휴가에 있어 아부다비는 모든 것을 갖추고 있다"며 "우리 부부나 가족 누구에게도 여기는 매일이 새로운 모험이며, 우리 각자가 즐기고 발견할 수 있는 무언가가 있다. 내 아이들은 아부다비가 하고 싶은 모든 것을 할 수 있는 놀이터를 제공하기 때문에 이 도시와 사랑에 빠졌다. 스릴넘치는 롤러코스터가 있는 테마 파크, 사막에서의 듄 배싱과 말 타기에서 최고의 파도 타기에 이르기까지, 아부다비는 이 모든 것을 갖추고 있으며 이제 우리가 꼭 가봐야 할 휴가지로 자리 잡았다"고 말했다.

크리스는 추억 만들기를 회상하면서 "익스피리언스 아부다비와 파트너십을 맺게 되어 매우 기쁘다"면서 "아부다비에는 우리 모두가 좋아하는 모든 것이 한 곳에 있다. 이곳에서의 모험은 아이들이 떠나고 싶어하지 않았던 걸 보면 얼마나 특별했는지 알 수 있듯이 평생 지속될 놀라운 추억을 남겼다. 우리는 이곳의 문화, 사람, 경험에 대한 모든 것을 좋아했다. 아부다비는 집에 있는 듯한 기분으로 긴장을 풀고 휴식을 취할 수 있는 곳이다. 전 세계를 여행했지만 아부다비는 우리의 마음을 사로잡았다. 우리는 벌써 다음 여행을 계획하고 있다"고 말했다.

이 영상 속 대사처럼 "지금 당장 휴가가 필요해"라는 메시지는 전 세계에 울려 퍼진다. 우리 많은 사람들이 마감일, 업무 약속, 끝없는 할 일 목록 속에서 다음의 멋진 휴가를 꿈꾸고 있다. 아부다비에서는 영감을 주는 문화 체험부터 사막 모래 언덕을 질주하고, 서핑 아부다비에서 파도를 타며, 하얀 모래 해변의 멋진 석양 아래서 사랑하는 사람들과 다시 연결되는 등 일상을 완벽한 탈출로 바꿀 수 있다.

이 캠페인 영상은 새로운 모험과 지속적인 추억을 만들 수 있는 수많은 기회로 가득찬 여행지인 아부다비가 어떻게 모든 가족들에게 자신만의 페이스를 찾도록 영감을 주는지를 보여준다. 이 커플은 그 모든 것이 아랍에미리티 호스피탤리티의 따뜻함으로 가득 찬 루브르 아부다비 주변에서 카약 타기부터 스릴 넘치는 롤러코스터에 이르기까지 완벽한 가족 휴가를 보냈다. 그들은 해질 무렵 해변을 거닐기 전에 아랍에미리티의 전통 요리를 맛보며 환영과 편안함을 느꼈다.

아부다비 DCT 전략 마케팅 및 홍보 담당 이그제큐티브 디렉터 노우프 모하메드 알-보우실라이비(Nouf Mohamed Al-Boushelaibi)는 "우리는 아부다비를 전 세계와 공유하는 것에 엄청난 열정을 가지고 있으며, 엘사와 크리스가 저희와 함께하게 되어 매우 자랑스럽다"면서 "이들의 역동적인 에너지와 발견에 대한 사랑은 영감을 주는 문화 체험에서부터 모험에 이르기까지, 모든 것을 각자의 페이스에 맞춰 의미 있고 지속적인 추억으로 만들어 주는 아부다비의 모든 것을 부각한다"고 말했다.

크리스와 엘사가 꿈을 실현한 아부다비 모험을 통해 영감을 받고 새로운 영상을 보려면 여기를 방문하기 바란다.

익스피리언스 아부다비:

익스피리언스 아부다비는 아부다비 문화관광부의 여행지 브랜드이다.

아부다비 DCT는 아부다비의 문화 및 관광 분야와 창조 산업의 지속 가능한 성장을 견인함으로써 경제 발전을 촉진하고 아부다비의 더 넓은 전 세계 야망을 달성하는 데 도움을 준다.

아부다비 DCT 는 이 토후국의 입지를 최고의 국제적인 목적지로 정의하는 조직들과 협력하여 이 토후국의 잠재력에 대한 공동 비전을 중심으로 조성된 생태계를 통합하고, 노력과 투자를 조정하며, 혁신적인 솔루션들을 제공하고, 문화 및 관광 산업을 지원하는 최고의 도구, 정책과 시스템을 사용하기 위해 노력하고 있다.

아부다비 DCT 의 비전은 이 토후국의 사람, 유산, 지형이 정의한다. 우리는 호스피탤리티, 선구적인 이니셔티브, 창의적 사고라는 아부다비의 살아있는 전통으로 대표되는 진정성, 혁신, 독보적인 체험의 장소인 아부다비의 위상을 높이기 위해 노력한다.

아부다비 문화관광부와 이 여행지에 대한 상세 정보가 필요할 경우 dct.gov.ae와 visitabudhabi.ae를 방문하기 바란다.

동영상 - https://www.youtube.com/watch?v=LQEYVigHGZQ

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2549319/Elsa_Pataky.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2549316/Chris_Hemsworth.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2549317/Elsa_Pataky_Chris_Hemsworth_Desert.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2549318/Elsa_Pataky_Chris_Hemsworth_dining.jpg?p=medium600

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/2239093/4629993/Experience_Abu_Dhabi_Logo.jpg?p=medium600



Could use a vacation right now: Elsa Pataky and Chris Hemsworth Partner with Experience Abu Dhabi



Could use a vacation right now: Elsa Pataky and Chris Hemsworth Partner with Experience Abu Dhabi



Could use a vacation right now: Elsa Pataky and Chris Hemsworth Partner with Experience Abu Dhabi