제2회 게이트웨이 걸프, 120억 달러가 넘는 계약 발표와 함께 성황리에 폐막

마나마, 바레인, 2024년 11월 6일 /PRNewswire/ -- 11월 3일부터 4일까지 열린 제2회 2024 게이트웨이 걸프에서 총 32건의 랜드마크적인 발표와 120억 달러가 넘는 계약이 발표되었다. 바레인 경제개발위원회(바레인 EDB)가 주최한 이 포럼에는 전 세계 250명의 장관과 비즈니스 리더들이 참석했으며, 이 지역 경제가 비석유 부문의 성장을 점점 더 견인하는 가운데 바레인과 걸프 지역의 중요한 산업 및 투자 기회가 부각되었다.

Gateway Gulf’s Second Edition Concludes on a High Note with over USD 12 Billion of Announcements and Deals