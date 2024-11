이자오테 그룹, 인도 내 생산 확대

혁신적인 초음파 시스템 시리즈가 이제 우타르 프라데시에 있는 자회사 이자오테 아시아 퍼시픽 다이어그노스틱의 새로운 공장에서 "메이드 인 인디아"로 생산

노이다, 인도, 2024년 11월 6일 /PRNewswire/ -- 의료용 초음파, 전용 자기 공명 영상 및 정보 기술 등 의료 영상 분야를 선도하는 이탈리아 혁신 기업 이자오테 그룹(Esaote Group)은 자회사 이자오테 아시아 퍼시픽 다이어그노스틱(Esaote Asia Pacific Diagnostic Private Limited)이 세우고 경영하는 뉴델리(B-15, 섹터 60 노이다 우타르 프라데시)의 새로운 제조 공장을 통해 인도에서의 동사 입지를 강화한다.

The new Esaote manufacturing site in India