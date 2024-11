Grade3 초기 저위험 자궁내막암, 림프절 절제 필요성 재고해야

분당서울대병원 산부인과 김기동 교수

분화도가 높아도 저위험군은 림프절 절제술 꼭 필요하지 않아



[헤럴드경제(성남)=박정규 기자] 분당서울대병원(원장 송정한) 산부인과 김기동 교수 연구팀이 혈액 및 영상검사에서 저위험으로 분류되는 자궁내막암 환자에서는 분화도가 Grade3로 높더라도 림프절 절제술이 꼭 필요한 것이 아님을 확인한 연구 결과를 발표했다.

자궁내막암은 여성 생식기 암 중에서 가장 흔한 유형으로 약 73%의 환자가 초기에 발견하며 5년 생존율은 85~91%에 이른다.

자궁내막암 수술에는 림프절 절제술이 포함된다. 림프절 절제술은 암의 전이를 발견하고 예방하는데 도움이 되지만 수술 후 합병증이 증가할 위험이 높다. 일부 연구에 따르면 초기 저위험 자궁내막암의 경우 림프절 절제술이 생존율 개선에 기여하지 않으며, 절제술을 받지 않은 환자보다 더 많은 합병증을 초래하는 것으로 나타났다.

림프절 절제술을 생략하거나 림프절 생검술로 대체하는 움직임이 있어왔다. 그러나 분화도가 Grade3로 높은 경우에는 전이와 재발의 위험성이 높은 것으로 알려져 있어 초기 저위험 자궁내막암 환자에서도 대부분 림프절 절제술을 시행하고 있는 상황이며 이에 대한 명확한 지침도 없어 림프절 절제술 생략의 필요성에 대한 논란이 지속되고 있다.

분당서울대병원 김기동 교수 연구팀은 2013년부터 2021년까지 7개 의료기관에서 자궁적출술을 받은 Grade3의 초기 저위험 자궁내막암 환자 36명 대상으로 림프절 전이와 재발 위험을 평가하는 후향적 연구를 진행했다. 저위험의 기준은 자궁근층 침윤이 50% 미만, 혈청 CA-125 수치 정상, MRI상 암세포가 자궁체부를 벗어나지 않은 환자를 말한다.

연구 결과 림프절 전이율은 단 2.8%에 그쳤다. 5년 재발없는 생존율은 88.7%로 나타났다. 이번 연구 결과는 Grade3라 하더라고 수술 전 영상 검사 및 혈액검사 등에서 저위험 자궁내막암으로 분류된 경우에는 림프절 전이가 드물고 예후도 양호한 것을 확인함으로써 림프절 절제술의 필요성을 재고할 수 있음을 시사해 의미가 깊다.

김기동 교수는 “반드시 필요한 경우가 아니라면 림프절 절제술을 줄임으로써 불필요한 수술을 피하는 동시에 환자의 삶의 질을 개선할 수 있는 가능성을 제기한 연구 결과”라고 말했다. 이어 “연구진은 Grade3의 저위험 자궁내막암 환자군에서 전이 및 재발 위험을 예측할 수 있는 분자, 유전적 지표를 탐색하는 후속 연구를 진행할 계획이며, 이를 통해 더욱 정밀한 환자 맞춤형 치료 전략을 개발할 수 있을 것으로 기대된다”고 향후 계획을 밝혔다.

해당 논문은 최근 국제학술지 ‘European Journal of Obstetrics and Gynecology’에 게재됐다. 논문명은 ‘Exploring metastasis and recurrence patterns in low-risk grade 3 endometrial cancer: A multicenter retrospective cohort study’이다.

