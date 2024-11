Net5.5G 지능형 IP 네트워크 서밋, 성황리에 마무리

-- 참석자들, Net5.5G의 글로벌 상용 구축 가속화 위한 공동 노력 다짐

이스탄불, 터키 2024년 11월 5일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 터키 이스탄불에서 열린 '2024 울트라 브로드밴드 포럼(Ultra-Broadband Forum)' 기간 중인 4일 Net5.5G 지능형 IP 네트워크 서밋(Net5.5G Intelligent IP Network Summit)이 개최됐다. 'Net5.5G 가속화, 지능화를 향한 질주(Accelerating Net5.5G, Striding to Intelligence)'를 주제로 열린 이번 서밋에는 세계 유수의 통신사, 업계 조직, 정부 기관, 디바이스 공급업체가 모여 Net5.5G IP 네트워크 진화 및 업계의 선구적인 디지털 혁신 활용 사례를 공유했다. 또한 글로벌 'Net5.5G 파이어니어 프로그램(Net5.5G Pioneer Program)'가 출범하면서 업계 관계자들에게 Net5.5G의 상용 구축을 가속할 고정 네트워크 산업의 번영을 촉진하도록 장려했다.



Launch of Net5.5G Pioneer Program by WBBA, accelerating global commercial deployment of Net5.5G