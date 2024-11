FP 마켓츠, 첫 연례 파이낸스 매그네이츠 어워드 갈라에서 3개의 주요 상을 수상

시드니, 2024년 11월 5일 /PRNewswire/ -- 호주인이 설립한 브로커 FP 마켓츠(FP Markets)가 제1회 연례 파이낸스 매그네이츠 어워드(FMAA) 갈라에서 '전 세계 가장 신뢰할 수 있는 브로커', '아시아 올해의 브로커', '라틴 아메리카에서 가장 빠르게 성장하는 브로커' 상을 수상하며 마켓 리더로서의 입지를 더욱 굳혔다. 이 행사는 10월 23일 수요일 키프로스 니코시아의 레몬 파크 베뉴에서 열렸다.

FP Markets Secures Three Major Honours at the Inaugural Finance Magnates Annual Award Gala