한국 ‘장 담그기 문화’ 인류무형유산 된다

콩을 발효해 된장과 간장을 만들어 먹는 우리의 장(醬) 문화가 유네스코 인류무형문화유산에 등재될 것이 확실시된다.

5일 유네스코 홈페이지에 따르면, 유네스코 무형문화유산 보호 정부간 위원회(무형유산위원회) 산하 평가기구는 최근 ‘한국의 장 담그기 문화’(영문 명칭 ‘Knowledge, beliefs and practices related to jang making in the Republic of Korea’)를 심사해 ‘등재 권고’ 판정을 내렸다.

평가기구는 등재 신청서를 제출한 유산을 심사한 뒤 그 결과를 ▷등재(inscribe) ▷정보 보완‘(등재 보류·refer) ▷등재 불가(not to inscribe) 등으로 구분한다.

이 중 한국 정부가 신청한 한국의 장 담그기 문화는 이중 ‘등재’ 판단을 받았다. 평가기구는 심사 결과를 발표한 뒤 이를 무형유산위에 권고하는데, 그간의 사례를 봤을 때 등재 권고 판정이 뒤집히는 경우는 거의 없다.

최종 등재 여부는 오는 12월 2~7일 파라과이의 수도 아순시온에서 열리는 제19차 무형유산위 논의에서 결정된다. 이번 평가 결과에 따라 한국의 장 담그기 문화는 한국의 스물세 번째 인류무형문화유산이 될 가능성이 크다.

한국 음식의 맛과 정체성을 결정하는 장은 삼국 시대부터 만들어 즐겨 먹었다고 알려져 있다. 조선시대에는 왕실에서 장을 보관하는 창고인 장고(醬庫)를 두고 ‘장고마마’라 불리는 상궁이 관리할 정도로 장을 중시했다.

장을 담글 때에는 콩 재배, 메주 만들기, 장 만들기, 장 가르기, 숙성과 발효 등의 과정을 거치는데 이는 중국·일본과는 제조법에서 차이가 있다.

특히 메주를 띄운 뒤 된장과 간장이라는 두 가지 장을 만들고, 지난해에 사용하고 남은 씨간장에 새로운 장을 더하는 방식은 한국만의 독창적 문화로 여겨져 2018년 국가무형유산으로 지정됐다. 이정아 기자

