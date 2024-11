알바와 다이키 알루미늄, 게이트웨이 걸프 2024에서 지속가능한 알루미늄 생산을 위한 의지를 재확인

마나마, 바레인, 2024년 11월 4일 /PRNewswire/ -- 게이트웨이 걸프 2024에서 바레인 경제개발위원회(바레인 EDB), 알루미늄 바레인(알바), 다이키 알루미늄 인더스트리 컴퍼니가 주최한 투자 포럼은 바레인에 지속 가능한 최첨단 알루미늄 드로스 가공 시설을 건설할 합작사 '알바-다이키 서스테이너블 솔루션즈(Alba-Daiki Sustainable Solutions) (ADSS)'를 설립한다는 계획을 발표함으로써 그들의 전략적 파트너십을 재확인했다.

At Gateway Gulf 2024, an investment forum hosted by the Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB), Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) and Daiki Aluminium Industry Company Ltd. reaffirmed their strategic partnership by announcing their intention to form a joint venture ‘Alba-Daiki Sustainable Solutions (ADSS)’ which will establish a cutting-edge, sustainable aluminium dross processing facility in the Kingdom of Bahrain.