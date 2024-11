마이클 잭슨 ‘스릴러’ 제작한 ‘팝 거장’ 퀸시 존스 별세

그래미만 28번 수상

퀸시 존스. [AFP=연합뉴스]

[헤럴드경제=손인규 기자]미국 팝 음악계의 거장 퀸시 존스가 3일(현지시간) 향년 91세로 별세했다고 AP 통신 등 외신이 보도했다.

보도에 따르면 존스의 홍보 담당자는 그가 이날 밤 로스앤젤레스의 자택에서 가족이 지켜보는 가운데 숨을 거뒀다고 전했다.

존스는 20세기를 대표하는 다재다능한 음악 프로듀서이자 작곡가, TV 프로그램 제작자로 평가된다. 특히 ‘팝의 황제’ 마이클 잭슨의 명반으로 꼽히는 ‘오프 더 월(Off The Wall)’, ‘스릴러(Thriller)’, ‘배드(Bad)’ 등을 프로듀싱했다.

아프리카 구호를 위한 노래 ‘위 아 더 월드(We Are the World)’가 포함된 ‘유에스에이 포 아프리카(USA for Africa)’도 만들었다.

1933년 시카고에서 태어난 그는 부모의 이혼 뒤 아버지와 함께 워싱턴주로 이사한 뒤 14세 때 시애틀 클럽에서 전설적 음악가 레이 찰스의 밴드에 들어가 트럼펫을 연주하며 본격적인 음악가로서 삶을 시작했다.

그 뒤 1950년대부터 클리포드 브라운, 듀크 엘링턴 등 유명 재즈 아티스트의 앨범을 작업하며 명성을 쌓았고 프로듀서뿐 아니라 뮤지컬, 영화음악, TV 프로그램 제작 등 다방면에서 활동을 펼쳤다.

존스는 비욘세와 제이 지에 이어 세 번째로 많은 80번의 그래미상 후보에 올랐다. 그중 28번 수상의 영예를 안았다.

ikson@heraldcorp.com