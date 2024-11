K 클럽 우붓과 아카르 가스트로바, '24 월드 럭셔리 어워드 상 수상

-- 발리의 최신 럭셔리 휴양지, 세계적으로 인정받으며 수상 쾌거

발리, 인도네시아 2024년 11월 4일 /PRNewswire/ -- 발리의 최신 럭셔리 리조트인 K 클럽 우붓(K Club Ubud)[https://www.kclubgroup.com/k-club-hotel-ubud]과 레스토랑 겸 바인 아카르 가스트로바(Akar Gastrobar)[https://www.kclubgroup.com/akar]가 세계 무대에서 두각을 나타내고 있다. K 클럽 그룹(K Club Group)[https://www.kclubgroup.com/]이 소유한 두 명소는 '2024 월드 럭셔리 어워드(World Luxury Awards 2024)'에서 권위 있는 상을 수상하는 영예를 안았다.



A breathtaking K Club Ubud, revealing its exquisite pool design harmoniously intertwined with lush jungle landscapes, offering guests a refined eco-luxury retreat immersed in the natural beauty of Ubud, Bali.