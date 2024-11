다즌과 퀸즈베리 프로모션, 역사적인 전 세계 미디어 판권 계약 체결

• ⁠다즌은 2025년 4월 1일부터 퀸즈베리 프로모션의 전 세계 독점 방송 파트너가 되어 전 세계 팬들에게 이 프로모션이 주최하는 최고의 복싱 이벤트를 처음으로 선보인다.

• 다즌은 하나의 플랫폼에서 벌어지는 최고의 복싱 콘텐츠를 매치룸, 골든 보이 프로모션, 미스핏 등이 합류한 퀸즈베리에 통합하여 연간 150회가 넘는 야간 복싱 경기 방송을 다즌을 통해 제공한다.

• 이번 계약을 통해 업계에서 가장 기대되는 매치업들이 실현된다.

런던, 2024년 11월 3일 /PRNewswire/ -- 명예의 전당에 헌액된 프랭크 워렌(Frank Warren)이 설립한 최고의 복싱 프로모션 회사 퀸즈베리 프로모션(Queensberry Promotions) ("퀸즈베리")이 세계적인 스포츠 엔터테인먼트 플랫폼 다즌(DAZN)과 획기적인 다년 미디어 판권 계약을 체결했다. 다즌은 이 역사적인 계약을 통해 퀸즈베리가 주최하는 최고 복싱 이벤트의 독점 방송권자가 되어 전 세계 팬들에게 이 스포츠 최대의 매치업에 접근할 수 있는 최고의 기회를 제공한다.

2025년 4월부터 헤비급 챔피언 다니엘 듀보아, 질레이 장, 파비오 워들리, 모세스 이타우마와 미들급에서 센세이션을 일으키는 함자 시라즈, 최고의 여성 복서 샹텔 카메론 등 퀸즈베리의 스타들이 총출동하는 경기들이 DAZN에서 독점 방송된다.

퀸즈베리는 자신이 주최하는 경기, 복서와 브랜드를 세계적인 규모로 증폭할 수 있는 다즌의 첨단 기술과 광범위한 방송망을 활용하여 복싱 분야 글로벌 리더인 자신의 위상을 확고히 다진다.

퀸즈베리는 복싱 방송 역사에서 획기적인 전환점이 될 이번 계약을 통해 다즌에서 매치룸, 골든 보이 프로모션, 미스핏과 합류함으로써 팬들은 매년 150회가 넘는 최고의 야간 복싱 경기를 즐길 수 있다. 이 프로모터들이 하나의 전 세계 방송 파트너 아래 통합됨으로써 스포츠에서 가장 기대되는 매치업이 성사될 수 있는 길이 열린다.

퀸즈베리 프로모션 CEO 조지 워렌(George Warren)은 "이번에 최고의 플랫폼 다즌과 독점적으로 협력하게 된 것은 퀸즈베리에게 엄청나게 자랑스러운 순간"이라면서 "퀸즈베리는 지난 18개월 동안 전례 없는 성장기를 거치며 최고의 프로모션과 이벤트 회사로 확고히 자리매김해 왔다. 이제 우리는 다즌과 협력하여 전 세계 규모로 우리의 입지를 더욱 가속할 수 있게 되었다. 이번 계약은 우리 최고 수준의 복서들을 스포츠 분야에서 가장 야심찬 스트리밍 플랫폼으로 평가되는 회사와 결합한 것이기 때문에 전 세계 복싱 팬들에게 환상적인 소식이기도 하다"고 말했다.

퀸즈베리 프로모션 설립자 겸 회장 프랭크 워렌(Frank Warren)은 "퀸즈베리가 다즌에 합류하게 되어 몹시 기쁘다"면서 "이는 우리 선수들 그리고 그 누구보다 팬들에게 기쁜 소식이다. 복싱이라는 스포츠에 대한 그들의 야망과 열정은 우리 자신의 야망과 열정에 완벽하게 일치하며, 이제 우리는 가능한 최고의 야간 경기를 함께 할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

다즌 그룹 CEO 셰이 세게브(Shay Segev)는 "전 세계 팬들에게 최고의 스포츠 엔터테인먼트를 제공하겠다는우리의 사명을 지속하는 가운데 퀸즈베리 프로모션을 다즌에 맞게 되어 기쁘게 생각한다"면서 "최고의 복서들과 스릴 넘치는 이벤트를 선보이는 퀸즈베리의 명성은 스포츠 미디어 분야의 혁신과 성장을 추구하겠다는 다즌의 의지와 완벽하게 일치한다. 우리 모두는 복싱 엔터테인먼트의 새로운 표준을 세우고 있으며, 앞으로 펼쳐질 미래에 기대가 크다"고 말했다.

다즌 복싱 사업 부문 CEO 피트 올리버(Pete Oliver)는 "다즌은 이번 계약을 통해 전 세계 복싱의 확고한 중심이 되었다"면서 "우리는 다른 어떤 방송사도 제공할 수 없는 전 세계 방송망, 최고의 제작 능력과 혁신적이고 미래지향적인 서비스를 복싱 프로모터들에게 제공한다. 퀸즈베리가 우리 대열에 합류하고 연간 150경기가 보장됨에 따라 복싱 팬들은 2025년 4월부터 다른 곳을 찾을 필요가 없을 것"이라고 말했다.

.이번 파트너십은 복싱의 디지털 진화를 위한 대담한 진전을 의미하며, 이 스포츠를 접근성, 성장, 그리고 전 세계 팬 참여라는 새로운 시대로 이끌어 간다. 다즌은 복싱의 가장 아이코닉한 프로모션들을 하나의 플랫폼에 통합함으로써 훌륭한 경기가 가능할 뿐만 아니라 전 세계 팬들이 기대할 수 있는 새로운 지형을 조성한다.

동영상: https://mma.prnasia.com/media2/2547019/DAZN_Queensberry_Promotions.mp4

사진: https://mma.prnasia.com/media2/2547000/DAZN_Queensberry_Promotions.jpg?p=medium600

로고: https://mma.prnasia.com/media2/2514800/DAZN_Logo.jpg?p=medium600

로고: https://mma.prnasia.com/media2/2547001/Queensberry_Promotions_Logo.jpg?p=medium600

From left to right: George Warren (Queensberry Promotions CEO), Pete Oliver (DAZN Group CEO of DAZN boxing business), and Frank Warren (Queensberry Promotions Founder and Chairman)