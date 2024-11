현대차그룹, ‘10m 행군’ 영상, 1개월만에 조회수 1000만회 돌파

부상 군인을 향한 20만개의 응원 물결

국군수도병원 간식차 전달…한국어 590만뷰, 영어 430만뷰

지난달 24일 국군수도병원에서 진행한 부상 군인들과 의료진을 위한 간식차를 전달하고 있다. [현대차그룹 제공]

[헤럴드경제=김성우 기자] 현대자동차그룹이 군 병원에서 치료 중인 부상 군인을 응원하는 로보틱스 기술 캠페인 영상 ‘10m 행군’ 영상을 공개한지 한 달 만에 유튜브 조회 수 1000만회를 기록했다고 3일 밝혔다.

지난 10월 1일 국군의 날에 유튜브 채널을 통해 공개된 ‘10m 행군’은 부상 군인들의 힘든 재활 훈련 과정을 담은 영상이다. 10m의 병원 복도가 긴 행군처럼 느껴질 수 있다는 내용과 함께 현대차그룹 로보틱스랩에서 개발한 ‘엑스블 멕스(X-ble MEX)’를 활용해 재활 훈련을 하는 모습과 국민들이 부상 군인들에게 보낸 응원 메시지를 전달하는 과정을 담았다.

현대차그룹은 영상 공개 후 유튜브 등 다양한 SNS 채널에서 활발한 소통을 이어가며, 좋아요와 댓글 수에 따라 국군수도병원에 간식차를 지원하는 후속 캠페인을 진행했다.

영상 공개 후 긍정적인 반응과 함께 유튜브에서 총 20만 개 이상의 좋아요와 2100개 이상의 댓글이 모여 목표치의 20배가 넘는 응원 물결이 이어졌고, 초기 목표였던 좋아요 및 댓글 총합 1만 개가 열흘 만에 조기 달성됐다.

현대차그룹은 지난 10월 24일 국군의무사령부와 협력해 국군수도병원에 약 550명의 입원 치료를 받는 부상 군인과 회복을 위해 애쓰고 있는 의료진에게 음료와 과일 등의 간식을 전달했다. 이번 간식차 전달은 유튜브를 통한 국민들의 응원과 참여가 부상 군인과 의료진에게 실질적인 지원으로 이어지는 긍정적인 선순환을 이끌어냈다.

유튜브 영상 시청 데이터 분석에 따르면, 전체 시청자의 약 40%는 25세에서 34세 사이의 젊은 세대에서 이루어졌다. 이는 좋아요와 댓글 같은 간단한 온라인 참여를 통해 선한 영향력을 행사할 수 있는 기회에 적극적으로 나서는 등 직접 경험과 참여를 중시하는 MZ세대들의 특징이 반영된 것으로 분석된다.

또한 유튜브 영상 시청자의 성별 비중은 여성 32.7%, 남성 67.3%로 남성의 시청 비율이 2배 이상 높으며, ‘로봇’ 기술에 관심이 높은 사람들이 많이 시청한 것으로 나타났다.

현대차그룹 관계자는 “영상을 통해 ‘지속가능한 미래를 향한 올바른 움직임(The Right Move for the Right Future)’이라는 그룹의 사회책임 메시지를 로보틱스 기술을 통해 실천하고자 하는 노력을 담았다.”며 “앞으로도 더욱 안전한 사회와 쾌적한 인류의 삶을 위한 모빌리티 기술 개발과 함께 국군 장병과 같은 국가에 헌신하는 공익 종사자들을 위해 그룹의 신기술을 활용하여 지원하는 캠페인을 지속 운영할 예정”이라고 강조했다.

zzz@heraldcorp.com