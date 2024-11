고고학자들이 북서 아라비아에 묻혀 있던 청동기 시대의 마을 유적을 이런 종류로는 이 지역 최초로 발견

알울라, 사우디아라비아, 2024년 11월 2일 /PRNewswire/ -- 새로운 고고학 연구에 따르면 북서 아라비아 카이바르 오아시스 지역에서 특별한 청동기 시대 마을 유적이 발견되어 기원전 3천년 후반기에 이동하는 유목 생활에서 정착 생활로의 중요한 전환이 이루어졌음이 확인되었다.

Fig. 14: A 3D virtual reconstruction of the Bronze Age town of al-Natah, based on newly published archaeological evidence. Khaybar LDAP (CNRS-AFALULA-RCU)