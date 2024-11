델스카, 발틱 지역에서 가장 지속 가능한 데이터 센터의 타핑 아웃 기념식 거행

리가, 라트비아, 2024년 11월 1일 /PRNewswire/ -- 10월 28일, 델스카( Delska)는 리가에 곧 완공될 티어 III 인증 10MW 데이터 센터의 중요한 건설 이정표인 타핑 아웃(Topping-out) 행사를 거행했다. 라트비아에서 단 20개 밖에 없는 LEED 인증 건물 중 하나인 이 데이터 센터는 발틱 지역의 친환경 건설과 에너지 효율성에 대한 새로운 표준을 세우게 된다. 이 프로젝트는 2025년 8월에 시작될 계획이다.

Delska Celebrates a Topping Out Ceremony for the Most Sustainable Data Center in the Baltics