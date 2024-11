BRI, 3분기 견고한 실적으로 실적 펀더멘털 강화 효과

-- 2024년 3분기 45조 3600억 루피아 순이익 달성

자카르타, 인도네시아 2024년 11월 1일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 인도네시아 국영은행 뱅크 라캬트 인도네시아(페르세로) 은행(IDX: BBRI, 이하 BRI)이 3분기 45조 3600억 루피아의 순이익을 달성했다. 수나르소(Sunarso) BRI 총재는 10월 30일 열린 재무 실적보고 기자 회견에서 국내외 경제의 어려움 속에서도 이처럼 견고한 실적을 유지한 데 대해 "실적 펀더멘털을 강화하고 시장 역동성을 관리하기 위한 전략적 대응을 실행하는 데 지속적으로 집중한 결과"라고 말했다.



Jakarta (October 31, 2024) - BRI President Director, Sunarso, (center) announced the bank's strong performance in its Q3 2024 financial report, achieving profits of IDR 45.36 trillion.