서울, 한국 2024년 11월 1일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 주한영국대사관 투자팀은 10월 31일 대사관 내 브로튼스 클럽에서 영국 투자 네트워킹 행사를 개최했다. 페르노리카 코리아와 함께한 이번 행사에는 40여 명의 한국 기업 담당자들이 참석하여, 다양한 분야의 영국 투자 기회를 논의하고 아벨라워 싱글 몰트 스카치 위스키를 시음하는 시간을 가졌다.



주한영국대사관, 영국 투자 네트워킹 위스키 테이스팅 행사 개최

주한영국대사관 투자팀은 자본 투자, 친환경 에너지, 전기차와 배터리, 기술 등 영국 투자 주요 분야에 대한 깊이 있는 정보와 지원을 제공한다. 팀은 투자 사이클 전반에 걸쳐 투자자들을 지원할 수 있는 전문가들로 구성되어 있다.

크리스 헤이 주한영국대사관 산업통상부 투자팀 헤드는 "이번 행사에서 영국에 관심 있는 투자자들이 영국 투자의 기회에 대해 더 많이 알 수 있었고, 스코틀랜드 스페이사이드 지역의 아벨라워 스카치 위스키의 풍미도 즐길 수 있었다"라며, "한국 투자자들에게 영국을 투자처로 알리기 위해 계속 노력할 것이며, 영국 투자에 대해 더 알고 싶은 기업들은 언제든지 우리 팀에 연락하면 된다"라고 전했다.

영국은 사업 확장과 성장을 촉진하는 안정적이고 비즈니스 친화적인 환경을 제공한다. 개방적이고 자유로운 경제, 높은 수준의 인재, 기업 친화적인 규제 환경이 영국을 비즈니스를 시작하고 확장하며 성장시키기에 최적의 시장으로 만든다.

최근, 영국 산업통상부는 '익스팬드 유어 비즈니스 인 더 유케이(Expand your business in the UK)'라는 새로운 디지털 서비스를 론칭했다. 이 서비스는 영국에서 비즈니스를 확장하려는 투자자, 기업 및 기업가들에게 맞춤형 실행 가능한 인사이트를 2분 이내에 제공한다.

자세한 정보와 지원은 아래의 웹사이트를 방문하면 된다.

[Expand your business in the UK]

https://www.great.gov.uk/international/expand-your-business-in-the-uk/signup/

주한영국대사관 산업통상부

주한영국대사관 산업통상부는 영국 정부의 주요 부처로, 영국 기업의 글로벌 수출을 촉진하고 해외 기업의 영국 내 투자를 지원하며, 글로벌 시장 진출과 무역 협상을 주도하는 역할을 수행하고 있습니다. 저희는 또한 무역 협상과 자유 무역 협정(FTA)를 주도하고 있으며, 무역팀, 투자팀, 통상 정책팀, 방산팀을 통해 한∙영 간의 무역과 투자 협력을 촉진하고 있습니다. 이를 통해 주한영국대사관 산업통상부는 영국과 한국 간의 긴밀한 경제 협력을 더욱 강화하며, 양국 기업의 글로벌 비즈니스 확장을 지원하고 있습니다.

DBT.Seoul@fcdo.gov.uk