해리 포터: 비전 오브 매직, 싱가포르 리조트 월드 센토사에서 개막

-- 2024년 11월 22일 공식 오프닝

-- 티켓 특별 사전 예약 기회: 2024년 11월 5~7일

-- 일반 티켓 판매: 2024년 11월 8일부터 시작

싱가포르 2024년 11월 1일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 워너브라더스 디스커버리 글로벌 익스피리언스(Warner Bros. Discovery Global Experiences)와 네온(NEON)이 11월 22일을 '해리포터: 비전 오브 매직(Harry Potter: Visions of Magic)'의 아시아 프리미어 오프닝 날짜로 공식 발표했다. 이미 유럽 전역에서 관객의 마음을 사로잡은 이 인터랙티브 아트 체험을 이제 싱가포르의 리조트 월드 센토사(Resorts World Sentosa, RWS)에서 만나볼 수 있게 됐다.

오프닝 날짜: '해리 포터: 비전 오브 매직'은 2024년 11월 22일 금요일 싱가포르 리조트 월드 센토사에서 공식적으로 대중에게 공개된다.

사전 판매 티켓: 사전 판매 티켓은 11월 5일부터 7일까지 티켓마스터(Ticketmaster)를 통해 구매할 수 있다. 해리 포터의 열렬한 팬들은 지금 홈페이지[https://harrypottervisionsofmagic.com/sg/ ]에 방문하여 대기자 명단에 등록하면 사전 판매 티켓을 독점적으로 이용할 수 있다.https://harrypottervisionsofmagic.com/sg/ 이 사전 판매 기간은 많은 기대를 모으고 있는 이 체험 전시에서 자리를 확보할 수 있는 첫 번째 기회다. 정식 판매는 11월 8일부터 시작된다. 많은 관람객이 몰릴 것으로 예상되므로 일찍 예약하는 것이 좋다. 티켓 가격은 4~12세 어린이는 39싱가포르 달러, 13세 이상 성인은 49싱가포르 달러다.

'해리 포터: 비전 오브 매직'은 마법사들 세계에서 가장 신비로운 곳을 직접 탐험하는 셀프 가이드 여정이다. 방문객들은 마법부와 뉴트의 마법 가방, 펜시브 등 신비롭고 매혹적인 마법 세계에서 영감을 받아 제작된 예술적이고 몰입감 넘치는 환경 속으로 빠져들게 된다. 반응형 비디오 콘텐츠, 대담한 건축물 및 독창적인 사운드스케이프가 결합된 놀라운 다중 감각 설치물은 관람객이 지팡이를 사용해 보이지 않는 곳을 비추고 모든 체험에 생명을 불어넣도록 설계되었다.

독특한 인터랙티브 아트 체험: 싱가포르에서 만날 수 있는 '해리 포터: 비전 오브 매직'은 전 세계에서 가장 큰 규모의 인터랙티브 아트 체험이다.

싱가포르 독점: 이 체험에는 10개의 환경이 포함되며, 그중 2개는 싱가포르에서 처음으로 선보인다. 방문객들은 '비밀의 방'에서 '뱀의 말'로 나오는 속삭임을 듣고, '비밀 통로' 너머의 전설적인 보물을 보호하는 여러 방에 들어갈 수 있다. 싱가포르 버전의 '비전 오브 매직'은 기존 어떤 것과도 비교할 수 있는 독특한 경험을 선사한다.

매 순간 펼쳐지는 인터랙티브 마법: '해리 포터: 비전 오브 매직'에서는 한 걸음 한 걸음 내디딜 때마다 마법 세계의 새로운 층이 드러나며 수많은 탐험과 인터랙티브 체험 기회가 제공된다. 이러한 환경을 탐색할 때 지팡이는 보이지 않는 것을 밝히는 열쇠가 되어 전체 경험에 생명을 불어넣는 마법의 장면을 드러내 준다. '그리몰드가'에서 블랙 가문 가계도의 비밀을 파헤치고 '펜시브'에서 소용돌이치는 기억의 웅덩이 속 시간 여행을 떠나는 등 이 체험은 모든 방문객의 호기심을 자극하고 경외감을 불러일으키도록 설계되었다.

10가지 환경의 체험 어트랙션

1. 나이트 버스: 나이트 버스를 불러 런던의 번화한 거리를 가로지르는 환상적인 여행에 탑승해 보자. 이 특별한 3층 버스가 도시를 누비는 동안 모두가 아는 상징적인 침대에서 사진을 찍고 해리가 직접 나이트 버스를 타고 그리몰드가로 향하는 모습을 자세히 관찰할 수 있다.

2. 그리몰드가: 그리몰드가 12번지에 도착했다. 이 신비한 집은 강력한 마법과 주문으로 보호되어 머글들에게는 보이지 않는다. 블랙 가문의 오래된 가택을 탐험하고 지팡이를 사용해 가계도와 빛나는 벽난로와 인터랙션할 수 있다.

3. 마법부: 마법부의 우뚝 솟은 벽 안으로 들어가면, 반응형 프로젝션과 공중에 매달린 멀티미디어 센터 피스가 파리, 런던, 뉴욕 전역의 상징적인 마법부로 안내한다. 여기에서도 지팡이를 사용하면 놀라운 마법 세계를 발견할 수 있다.

4. 예언의 방: 끝도 없는 예언으로 가득한 방을 탐험하는 공간. 빛나는 수정 구슬로 가득 찬 거울 방을 거닐며 지팡이를 사용해 미래의 속삭임을 들어보자.

5. 비밀의 방: 싱가포르에서만 볼 수 있는 이 환경은 방문객을 호그와트 지하 깊숙한 곳, 고대 바실리스크의 은신처로 안내한다. 미지의 세계로 떠나는 여정으로 숨겨진 도전과 비밀로 가득 차 있다.

6. 뉴트의 동물 가방: 신비로운 여행 가방 안에서 환상적인 동물 세계를 발견해 보자. 여기서는 자연 서식지의 신비한 동물들도 만날 수 있다. 은신처에 숨어 있는 니플러부터 블랙 레이크의 그린딜로우에 이르는 각 장면이 놀라운 아트 프로젝션을 통해 생생하게 살아난다. 지팡이를 사용해 뉴트의 메모와 스케치에 생명을 불어넣을 수 있다.

7. 녹턴 앨리: 호기심 가득한 캐릭터와 숨겨진 놀라움이 기다리고 있는 녹턴 앨리의 어두컴컴한 길을 따라 모험을 떠나보자. 이 어둡고 인터랙티브한 환경은 마법 세계에서 가장 으스스한 장소를 구현하고 있다.

8. 필요의 방: 가장 필요할 때만 나타나는 숨겨진 방으로, 호기심 가득한 물건과 마법의 비밀이 기다리고 있다. 천장을 향해 뻗어 있는 물건의 탑을 탐험하며 평범해 보이는 물건들 사이에서 희미한 마법의 빛을 찾아본다.

9. 비밀 통로: 싱가포르에서만 즐길 수 있는 또 다른 공간으로, 마법사의 돌을 보호하는 여러 방으로 들어갈 수 있다. 각 방은 해리, 론, 헤르미온느가 극복해야 했던 각기 다른 도전을 상징한다. 관람객도 지팡이 상호작용을 통해 함께 확인할 수 있다.

10. 펜시브: 소용돌이치는 기억의 웅덩이에서 시간 여행을 떠나본다. 이 360도 몰입형 체험은 해리 이야기의 주요 순간을 통해 초현실적인 여정을 선사한다.

모든 연령대를 위한 인터랙티브 체험: '해리 포터: 비전 오브 매직'은 남녀노소 누구나 즐길 수 있도록 설계되었다. 해리 포터의 마법을 처음 접하는 '머글'뿐만 아니라 경이로움을 다시 한번 느끼고 싶은 열혈 팬에게 값진 경험을 선사한다. '해리 포터: 비전 오브 매직'의 각 환경은 잊지 못할 순간을 영원히 간직할 최고의 장소로 가족과 친구 모두가 꼭 방문해야 할 행선지다.

다채로운 굿즈 체험과 해리 포터의 상징인 버터맥주: '해리 포터: 비전 오브 매직'의 기념품점은 마법 같은 모험의 대미를 장식하는 곳이다. 체험의 중심에 위치한 이 멋진 공간은 팬과 수집가에게 완벽한 다양한 맞춤형 선물과 해리 포터 공식 굿즈를 판매한다. 방문객들은 또한 마법 세계를 상징하는 버터비어도 맛볼 수 있다. 풍부하고 거품이 많은 버터비어는 마법의 여정을 마무리해주는 최고의 음료다.

최신 뉴스 받아보기: 자세한 내용을 확인하고 사전 판매 대기자 명단에 등록하려면 웹페이지[https://harrypottervisionsofmagic.com/sg/ ]를 방문한다. 페이스북[https://www.facebook.com/HarryPotterVisionsOfMagic ], 인스타그램[https://www.instagram.com/harrypottervisionsofmagic/ ], X[https://x.com/HPVisions_Magic ]를 팔로우하면 모든 최신 뉴스와 공지 사항을 확인할 수 있다.

해리 포터 프랜차이즈 소개:

11살의 해리 포터가 호그와트 마법 학교의 열쇠 관리인이자 숲지기인 루비우스 해그리드를 만난 순간부터 그의 모험은 대중문화에 지울 수 없는 흔적을 남겼다. 25년이 지난 지금까지도, 해리 포터 신드롬은 역사상 가장 성공적이고 가장 사랑받는 엔터테인먼트 자산 중 하나로 성장하고 있다.

J.K. 롤링(J.K. Rowling)의 베스트셀러 소설과 함께 해리 포터의 독특한 마법은 끊임없이 진화하고 서로 연결된 세계관 속에서 생명력을 발현하며 전 세계 수백만 팬들의 사랑을 받고 있다. 마법의 액션이 신비롭게 펼쳐지는 8편의 블록버스터 '해리포터'와 3편의 대작 '신비한 동물사전' 영화, 연극을 통해 재현된 '해리 포터와 저주받은 아이', 포트키 게임즈(Portkey Games)의 최첨단 비디오 및 모바일 게임을 통해 팬들은 전에 없던 마법 세계를 경험할 수 있게 됐다. 팬들은 혁신적인 상품들을 통해 자신의 열정을 자랑스럽게 뽐낼 수 있으며, 전 세계 유니버설 스튜디오의 5개 테마파크 등 환상적인 위치 기반 체험을 통해 스릴을 만끽할 수 있다.

워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery) 소유의 '해리 포터'와 '신비한 동물사전'으로 구성된 이 확장 포트폴리오에는 팬들이 소중히 여기는 특별한 순간과 장소를 기념하기 위해 개발된 획기적인 투어 체험과 이벤트, 9와 3⁄4 승강장 기념품점, 상징적인 플래그십 스토어인 '해리 포터 뉴욕'이 포함된다. 마법사, 마녀, 머글 모두 '워너 브라더스 스튜디오 투어 런던 - 해리 포터 메이킹'과 '워너 브라더스 스튜디오 투어 도쿄 – 해리 포터 메이킹'에서 비하인드 스토리를 탐험하면서 새로운 것을 발견해 볼 수 있다.

'해리 포터' 책을 기반으로 한 새로운 HBO 오리지널 TV 시리즈가 곧 공개될 예정인 가운데, 이 확장된 세계는 대중에게 신선하고 흥미로운 소통 방법을 계속 제공하고 있다. 전 세계 팬들과 앞으로의 세대를 위해 '해리 포터'는 스스로 마법을 찾을 수 있도록 모든 이를 초대한다.

'해리 포터'와 '신비한 동물사전'의 최신 뉴스와 프로그램에 대한 내용은 www.wizardingworld.com 에서 확인할 수 있다.

WIZARDING WORLD 및 모든 관련 상표, 캐릭터, 이름 및 표시물의 저작권 및 상표권은 Warner Bros. Entertainment Inc.에 있으며, 출판권은 JKR에게 있다.

워너 브라더스 디스커버리 글로벌 익스피리언스 소개

워너 브라더스 디스커버리 글로벌 익스피리언스(WBDGE)는 세계적으로 유명한 워너 브라더스의 영화, TV, 애니메이션 및 게임 스튜디오, HBO, 디스커버리, 카툰 네트워크 등의 대형 프랜차이즈, 스토리 및 캐릭터를 기반으로 위치 기반 엔터테인먼트를 제작, 개발, 라이선싱 및 운영하는 세계적인 기업이다. WBDGE는 전 세계 유니버설 테마파크에 있는 해리 포터의 마법 세계, 수상 경력에 빛나는 런던, 할리우드, 도쿄의 워너 브라더스 스튜디오 투어 로케이션, 아이코닉 해리 포터 뉴욕 플래그십 스토어, 워너 브라더스 월드 아부다비, WB 아부다비, 프렌즈 익스피리언스, 왕좌의 게임 스튜디오 투어 및 해리 포터, DC, 루니 툰즈, 스쿠비 두, 왕좌의 게임, 프렌즈 등에서 영감을 받은 수많은 체험 장소를 개발했다. WBDGE는 워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery)의 수익 및 전략 부서에 속해 있다.

네온(NEON) 소개

네온은 체험형 엔터테인먼트를 만들고 제작하는 글로벌 기업이다. 네온은 월트 디즈니 컴퍼니(Walt Disney Company), 마블 어벤저스 S.T.A.T.I.O.N. 및 마블 어벤저스 스테이션: 에볼루션(Marvel Avengers Station: Evolution)의 마블 엔터테인먼트(Marvel Entertainment), 아바타: 더 엑시비션(AVATAR: The Exhibition)의 20세기 스튜디오(20th Century Studios), 트랜스포머: 더 익스피리언스(Transformers: The Experience)의 해즈브로(Hasbro), 쥬라기 월드: 더 엑시비션(Jurassic World: The Exhibition)의 NBC유니버설(NBCUniversal), 헝거 게임: 더 엑시비션(The Hunger Games: The Exhibition)의 라이언스게이트(Lionsgate)와 파트너십을 맺고 있다. 또한 워너 브라더스 테마 엔터테인먼트(Warner Bros. Themed Entertainment)와 파트너십을 맺고 2023년 12월 독일 쾰른에서 첫선을 보인 '해리 포터: 비전 오브 매직'과 2024년에 공개될 예정인 DC에서 영감을 받은 체험 전시 등 두 가지 독특한 글로벌 투어 테마 아트 체험 전시를 제작했다. 또한 이집트 및 페루 정부와 파트너십을 맺고 오리지널 유물 IP 체험인 '람세스와 파라오의 황금', '마추픽추와 페루의 황금 제국'을 제작하고 실제 유물 투어인 '폼페이: 더 엑시비션(Pompeii: The Exhibition), 세계의 미라: 더 엑시비션(Mummies of the World: The Exhibition, 빅토리아 더 티라노사우루스 렉스(Victoria the T. Rex) 등을 선보이고 있다.

네온의 IP 경험은 애니맥스(ANIMAX)에 의해 구현된다. 애니맥스는 미국 내슈빌, 중국 우시, 중동에 최첨단 시설을 갖추고 연구 개발, 엔지니어링 및 엔터테인먼트 로봇 공학을 전문으로 하는 세계적 수준의 크리에이티브 강자이자 완전 소유 자회사이다.

네온은 글로벌 파트너십을 통해 현재까지 전 세계 70개 이상의 도시에서 수백만 명의 방문객에게 오래도록 기억에 남을 매력적인 경험을 선사하고 있다. 자세한 내용은 www.neonglobal.com에서 확인할 수 있다.

리조트 월드 센토사(Resorts World Sentosa) 소개

아시아의 프리미엄 라이프스타일 데스티네이션 리조트인 리조트 월드 센토사(RWS)는 싱가포르의 휴양지 센토사섬에 있다. 49헥타르에 달하는 RWS에는 유니버설 스튜디오 싱가포르, S.E.A. 아쿠아리움, 돌핀 아일랜드, 어드벤처 코브 워터파크 등 세계적 수준의 명소가 자리하고 있다. 6개의 독특한 럭셔리 호텔과 프리미어 리조트 월드 컨벤션 센터(Resorts World Convention Centre)가 테마파크 및 어트랙션의 모험과 아드레날린을 보완해 준다. RWS는 수상 경력에 빛나는 다이닝 경험과 유명 셰프가 이끄는 세계 각국의 흥미로운 요리를 제공하며 싱가포르의 활기차고 다양한 다이닝 현장의 핵심이자 미식가들을 위한 아시아 최고의 미식 여행지로 자리매김하고 있다. 이 복합 리조트는 스타들이 출연하는 콘서트부터 몰입형 전시회에 이르기까지 세계적 수준의 엔터테인먼트를 제공한다. RWS는 아시아 태평양 지역의 여행업계 최고를 선정하는 TTG 트래블 어워드(TTG Travel Awards)에서 10년 연속 '최고의 복합 리조트'로 선정된 데 이어 2023년에는 복합 리조트 최초로 TTG 트래블 명예의 전당(TTG Travel Hall of Fame)에 헌액됐다.