전국 종합 암 네트워크, 베트남 국립 암병원과 협력하여 암 치료 개선

국제 협력이 베트남에서 이루어져 암 환자들이 더 나은 삶을 살 수 있도록 해주는 치료 추천 가이드라인을 제공했다.

하노이, 베트남, 2024년 11월 1일 /PRNewswire/ -- 전 세계적으로 고품질의 암 치료를 정의하고 발전시키기 위한 지속적인 노력의 일환으로 미국 최고의 암 센터들의 연합체인 전국 종합 암 네트워크(National Comprehensive Cancer Network®) (NCCN®)의 리더들이 오늘 베트남을 방문하여 베트남 전역의 암 치료 표준을 개선하기 위해 협력한다.

NCCN Harmonized Guidelines for Vietnam are available at NCCN.org/harmonized. Find other free global cancer resources at NCCN.org/global.