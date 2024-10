나크힐, 팜 제벨 알리에서 2억7천만 AED규모의 변전소 건설을 위해 DEWA와 제휴

두바이, 아랍에미리트, 2024년 10월 31일 /PRNewswire/ -- 두바이 홀딩(Dubai Holding)의 선구적인 부동산 사업 부문에 속한 나크힐(Nakheel)은 두바이 수전력청(Dubai Electricity and Water Authority, DEWA)과 제휴하여 팜 제벨 알리(Palm Jebel Ali)에 2억7천만 아랍에미리트 디르함(AED) 규모의 변전소 2곳을 개발하기로 했다. DEWA는 이 변전소 2곳의 입찰, 낙찰 및 건설을 위한 프로젝트 관리 서비스를 제공할 예정이다.

Nakheel partners with DEWA for AED 270 million substations on Palm Jebel Ali