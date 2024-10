위통버스, 호주에서 배터리 주행거리 챌린지 완수

-- 환경을 생각하는 친환경 이동 수단: 획기적인 기술 플랫폼으로 대중 교통의 전기화 촉진

멜버른, 호주 2024년 10월 31일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계적인 상용차 제조사인 위통버스[https://en.yutong.com/ ]("Yutong", SHA: 600066)가 최근 호주에서 1회 완충으로 555km를 달리는 배터리 내구성 및 주행거리 챌린지를 완수했다. 위통버스는 대중 교통을 혁신할 첨단 솔루션으로 친환경 모빌리티를 촉진하고 있다.