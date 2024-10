밴티지 재단, 베트남 농촌 지역에 희망을 불어넣고 삶을 밝히다

호찌민시, 베트남 2024년 10월 31일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 밴티지 재단(Vantage Foundation)이 베트남에서 고무적인 이니셔티브를 시작했다. 이는 외딴 지역의 학생들에게 절실히 필요한 지원과 기쁨을 제공하고자 하는 프로그램이다. 베트남 농촌 지역의 여러 학교를 대상으로 한 이 새로운 프로그램은 의미 있는 기부를 통해 아이들을 지원함으로써 더 밝은 미래를 육성하려는 밴티지 재단의 헌신을 반영한다.



Vantage Foundation Inspires Hope and Lights Up Lives in Rural Vietnam