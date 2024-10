북경대학교 경영대학원, 20주년 기념 행사 주최

선전, 중국 2024년 10월 31일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 2024년 10월 26일, 북경대학교 경영대학원(Peking University HSBC Business School, 이하 PHBS)이 선전대학교 타운 스포츠 센터에서 20주년 기념행사를 개최했다. 이날 행사에는 리더들과 졸업생, 교수진, 기타 귀빈 등 3,600명 이상이 참여해 이 중대한 순간을 목격했다. 전 세계 13개 국가에서 모인 관중들은 PHBS의 성과를 기리고 귀중한 자산을 앞으로도 오랫동안 이어가길 바라는 마음으로 행사를 함께 했다.

The 20th Anniversary Ceremony Celebration

북경대학교 평의회 부의장 겸 PHBS 창립 학장인 하이 웬은 창립 후 20년 간 발전해온 학교의 역사를 회고하며 연설에서 "비전과 인내"는 단체의 기반이고, "끊임없는 혁신"은 발전의 초석이며, "연대를 통한 성취"는 성공의 비결이라고 강조했다. PHBS 왕 펑페이 학장은 PHBS가 창립 이후 앞으로도 열정과 탄력성을 유지하면서 학문적 리더십과 인재 양성, 국제화를 지속적으로 강화하여 세계적인 경영대학원들 사이에서 학교의 위상을 더욱 높여갈 것이라고 말했다.

이날 기념 행사에서는 PHBS의 발전에 크게 이바지한 존경받는 리더와 교수 및 귀빈을 대상으로 그들의 혁혁한 공을 치하하는 기념상이 수여되었다. 학계 및 산업 부문 수상자 중에는 중국과학원 학술 위원이자 PKU 전 총장인 쉬 즈홍과 2011년 경제학 노벨상 수상자이자 PHBS 사전트 정량적 경제 및 금융 연구소 명예 이사 사전트 토머스 존도 포함되었다.



Launch of the "Intelligent Information Base of Chinese Enterprises”