산시성 기업에 '기회의 문' 열어준 유럽 투어

산시성이 최근 영국과 스페인에서 홍보 행사를 개최하며 유럽 기업들에 상호 투자와 무역 협력 기회를 선보였다.



Agricultural modernization and the development of new energy resources, like solar and wind power, are among the many areas where businesses across Europe can find opportunities for cooperation with Shanxi.