“어디가 비슷하다고?”…대박 흥행 로제 '아파트' 때 아닌 표절시비 '황당'

[헤럴드경제=최원혁 기자] 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 그룹 블랙핑크 로제와 팝스타 브루노 마스가 함께 부른 신곡 '아파트(APT.)'가 표절 시비에 휘말렸다.

최근 온라인 커뮤니티에서 '아파트'가 일본 가수 사와이 미쿠의 '미안해, 착한 아이로 있을 수 없어'와 유사한 구간이 있다는 의혹이 나왔다.

이들은 '아파트'의 "내가 널 원하듯 너도 날 원하지 않아?(Don't you want me like I want you, baby)"의 부분과 '미안해, 착한 아이로 있을 수 없어'의 '뭔가를 하는 것도 아니고 갈 곳이 있는 것도 아니여서" 부분의 멜로디가 비슷하다고 주장했다.

하지만 표절 논란이 나온 구간은 오래전부터 수많은 곡에서 사용된 코드일 뿐 표절이라고 보기는 어렵다는 반박 의견이 쏟아졌다. 게다가 표절을 구분하기 위해 8마디 이상 악보가 똑같아야 하는데 '아파트'와 '미안해, 착한 아이로 있을 수 없어'는 이에 해당하지 않는다.

이들은 표절 주장을 '아파트'의 흥행으로 일어난 '해프닝'으로 보고 있다.

한편 '아파트'는 로제 첫 솔로 정규 앨범의 선공개 싱글로 국내 음원사이트 멜론, 지니, 벅스, 바이브 등의 차트에서 1위를 석권했다. 더불어 스포티파이 글로벌 차트와 미국 차트 1위에 오르고 총 40개 지역 아이튠즈 차트에서도 1위를 차지하는 등 해외에서도 좋은 반응을 얻고 있다. 뮤직비디오 또한 발매 5일 만에 1억뷰를 돌파하며 화제를 모으고 있다.

